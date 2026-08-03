A member of the Amistad 2026 advance team inventories medical supplies upon arrival at Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King in La Vega, Dominican Republic, July 26, 2026. Early accountability and equipment verification ensures participating U.S. and Dominican medical professionals are prepared to begin providing care during Amistad 2026. (U.S. Air Force photo by Andrea Jenkins)
|Date Taken:
|07.30.2026
|Date Posted:
|08.05.2026 22:19
|Photo ID:
|9853124
|VIRIN:
|260730-F-WJ837-2712
|Resolution:
|8640x5760
|Size:
|12.1 MB
|Location:
|DO
|Web Views:
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This work, Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment [Image 18 of 18], by Andrea Jenkins, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.