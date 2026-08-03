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    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment [Image 17 of 18]

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment

    DOMINICAN REPUBLIC

    07.30.2026

    Photo by Andrea Jenkins 

    Air Forces Southern

    A member of the Amistad 2026 advance team inventories medical supplies upon arrival at Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King in La Vega, Dominican Republic, July 30, 2026. Early accountability and equipment verification helped ensure participating U.S. and Dominican medical professionals are prepared to begin providing care during Amistad 2026. (U.S. Air Force photo by Andrea Jenkins)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 07.30.2026
    Date Posted: 08.05.2026 22:19
    Photo ID: 9853121
    VIRIN: 260730-F-WJ837-7790
    Resolution: 7434x4956
    Size: 12.64 MB
    Location: DO
    Web Views: 1
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment [Image 18 of 18], by Andrea Jenkins, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    Dominican, U.S. leaders prepare for Amistad 2026
    U.S., Dominican leaders promote Amistad 2026 through regional media campaign
    U.S., Dominican leaders promote Amistad 2026 through regional media campaign
    U.S., Dominican leaders promote Amistad 2026 through regional media campaign
    U.S., Dominican leaders promote Amistad 2026 through regional media campaign
    U.S., Dominican leaders promote Amistad 2026 through regional media campaign
    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment
    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment
    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment
    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment
    Amistad 2026: Advance team inventories medical equipment

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    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

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    Amistad26

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