Army National Military Cemeteries Curator Rod Gainer gives a tour of the Memorial Amphitheater Display Room to Permanent Secretary of Defense for Thailand Gen. Tharapong Malakam, Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia, Aug. 3, 2026. This visit was hosted by the Office of Army Cemeteries and Army National Military Cemeteries Executive Director Karen Durham-Aguilera. (U.S. Army photo by Elizabeth Fraser / Arlington National Cemetery / released)
|Date Taken:
|08.03.2026
|Date Posted:
|08.05.2026 09:58
|Photo ID:
|9851374
|VIRIN:
|260803-A-IW468-3822
|Resolution:
|8256x5504
|Size:
|12.06 MB
|Location:
|ARLINGTON, VIRGINIA, US
|Web Views:
|3
|Downloads:
|0
This work, Permanent Secretary of Defense for Thailand Gen. Tharapong Malakam Visits ANC [Image 22 of 22], by Elizabeth Fraser, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.