CJOTC: Solidifying Pathways through the Jungle

BASE AERONAVAL CRISTÓBAL COLÓN, Panama – Dense jungle canopy, oppressive heat and unforgiving terrain tested U.S. and Panamanian service members during the Combined Jungle Operations Training Course (CJOTC). Conducted Nov. 28–Dec. 15, the 17-day course pushed participants to refine the skills needed to operate effectively in jungle environments while strengthening multinational interoperability.



CJOTC is a bilateral effort designed to prepare service members to survive, maneuver and fight in challenging jungle conditions. Internationally recognized for its rigorous standards, the course emphasizes small-unit tactics, leadership under stress and adaptability in austere terrain.



The history of jungle training in Panama stretches back more than a century. Since World War I, the area at Base Aeronaval Cristóbal Colón has served as a proving ground for jungle operations. Today, that legacy continues through CJOTC, a joint initiative supported by the Joint Security Cooperation Group–Panama, which builds capability, trust and enduring partnerships between the two nations’ security forces.



“We make sure that the squads are all built 50/50,” said Sgt. 1st Class Kevin Rouse, a course instructor. “That is, 50% U.S. service members and 50% Panamanian service members. We rotate squad leadership so each squad member gets a leadership role and experiences how that plays out on missions.”



CJOTC placed a heightened emphasis on squad-level integration, deliberately mixing U.S. and Panamanian service members for the duration of the course. Every major training event—from planning to execution—was conducted at the squad level, reinforcing interoperability, encouraging constant communication and fostering shared problem-solving.



The course is about more than learning to navigate jungle terrain; it is about forging effective teams across national and institutional lines. Participants planned missions, conducted patrols and overcame environmental challenges alongside international counterparts, developing cohesion through shared hardship.



That partnership extended beyond students. Instructors, medics and support personnel from both nations worked together to plan and execute each phase, ensuring consistent standards and a professional training environment.



“The biggest difference from the last course is just learning,” said Lt. Col. De’Shane Greaser, the officer in charge. “We took after-action reports from both the 555th Engineer Brigade and the Lightning Academy advisors and integrated those comments to keep improving this course.”



Each phase of CJOTC reflected increasing organization and refinement. By blending Panamanian expertise in local terrain with U.S. experience in training design and sustainment, the course provided realistic, demanding scenarios that challenged students both physically and mentally.



“We don’t have the terrain they have in Hawaii, with deep gulches,” Greaser noted. “But we do have poisonous insects, snakes, crocodiles and caiman.”



The completion of the third iteration of the CJOTC marked another step forward in the program’s evolution. Each class builds upon lessons learned from the last, improving methods, strengthening partnerships and reinforcing the shared commitment to regional security.



“If you want to test yourself and learn how to survive in the jungle, this is one of the best places you can come to,” Greaser said. “It's rough terrain, but you will learn a lot—and you’ll be able to take those lessons back to your unit.”



Through CJOTC, U.S. and Panamanian forces sharpened their jungle skills and reinforced a partnership that will enhance regional security for years to come. Overall, 26 students graduated from the course; 12 from the U.S. Marine Corps, 4 from the Policia Nacional de Panama, 5 from the Servicio Nacional de Aeronaval, and 5 from the Servicio Nacional de Fronteras, bringing the total number of CJOTC graduates thus far to 72, with more to come.



BASE AERONAVAL CRISTÓBAL COLÓN, Panamá – La espesa vegetación de la selva, el calor agobiante y un terreno implacable pusieron a prueba a los miembros del servicio de Estados Unidos y Panamá durante el Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva (CJOTC, por sus siglas en inglés). Realizado del 28 de noviembre al 15 de diciembre, este curso de 17 días desafió a los participantes a perfeccionar las habilidades necesarias para operar eficazmente en entornos selváticos, al mismo tiempo que fortalecía la interoperabilidad entre los miembros de ambas naciones.



CJOTC es un esfuerzo bilateral diseñado para preparar a los miembros del servicio a sobrevivir, maniobrar y combatir en condiciones desafiantes de la selva. Reconocido internacionalmente por sus rigurosos estándares, el curso pone énfasis en tácticas de pequeñas unidades, liderazgo bajo estrés y adaptabilidad en terrenos inhóspitos.



La historia del entrenamiento en la selva en Panamá se remonta a más de un siglo. Desde la Primera Guerra Mundial, el área de la Base Aeronaval Cristóbal Colón ha servido como campo de prueba para operaciones selváticas. Hoy, ese legado continúa a través de CJOTC, una iniciativa conjunta apoyada por el Grupo de Cooperación de Seguridad Conjunta–Panamá, que fortalece capacidades, confianza y colaboraciones duraderas entre las estamentos de seguridad de ambos países.



“Nos aseguramos de que los escuadrones estén formados 50/50”, dijo el Sargento Primero Kevin Rouse, instructor del curso. “Es decir, 50% miembros del servicio de EE.UU. y 50% miembros del servicio de Panamá. Rotamos el liderazgo del escuadrón para que cada miembro tenga un rol de liderazgo y experimente cómo se desarrolla durante las misiones”.



CJOTC puso un énfasis especial en la integración a nivel de escuadrón, mezclando deliberadamente a miembros del servicio de EE.UU. y de Panamá durante todo el curso. Cada actividad de entrenamiento importante —desde la planificación hasta la ejecución— se realizó a nivel de escuadrón, reforzando la interoperabilidad, fomentando la comunicación constante y promoviendo la resolución conjunta de problemas.



El curso no solo busca enseñar a moverse en la selva; también se trata de construir equipos efectivos que trasciendan líneas nacionales e institucionales. Los participantes planearon misiones, realizaron patrullas y enfrentaron desafíos ambientales junto a sus contrapartes internacionales, desarrollando cohesión a través de experiencias compartidas.



Esa colaboración se extendió más allá de los estudiantes. Instructores, médicos y personal de apoyo de ambas naciones trabajaron juntos para planificar y ejecutar cada fase, garantizando estándares consistentes y un entorno de entrenamiento profesional.



“La mayor diferencia con el último curso es simplemente el aprendizaje”, dijo el Teniente Coronel De’Shane Greaser, oficial a cargo. “Tomamos los informes posteriores a la misión tanto de la 555th Brigada de Ingenieros (“Triple Nickel”) como de los asesores de Lightning Academy e integramos esos comentarios para seguir mejorando este curso”.



Cada fase de CJOTC reflejó una organización y refinamiento en aumento. Al combinar la experiencia panameña en el terreno local con la experiencia estadounidense en diseño y sostenimiento del entrenamiento, el curso ofreció escenarios realistas y exigentes que desafiaron a los estudiantes tanto física como mentalmente.



“No tenemos el terreno que hay en Hawái, con profundos barrancos”, señaló Greaser. “Pero sí contamos con insectos venenosos, serpientes y reptiles peligrosos como cocodrilos y caimanes”.



Como tercera edición del Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva, CJOTC marcó otro paso adelante en la evolución del programa. Cada clase se basa en las lecciones aprendidas de la anterior, mejorando los métodos, fortaleciendo las colaboraciones y reforzando el compromiso compartido con la seguridad regional.



“Si quieres ponerte a prueba y aprender a sobrevivir en la selva, este es uno de los mejores lugares para hacerlo”, dijo Greaser. “Es un terreno difícil, pero aprenderás mucho y podrás llevar esas lecciones de regreso a tu unidad”.



A través de CJOTC, las fuerzas de EE.UU. y Panamá afinaron sus habilidades en la selva y reforzaron una asociación que fortalecerá la seguridad regional en los próximos años. En total, 26 estudiantes se graduaron del curso: 12 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, 4 de la Policía Nacional de Panamá, 5 del Servicio Nacional Aeronaval y 5 del Servicio Nacional de Fronteras, lo que eleva el número total de egresados del CJOTC hasta 72, con más por venir.

