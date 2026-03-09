(e.g. yourname@email.com)

    Airmen participate in Scorpion Lens 2026 exercise [Image 9 of 14]

    Airmen participate in Scorpion Lens 2026 exercise

    JOINT BASE CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, UNITED STATES

    03.09.2026

    Photo by Staff Sgt. Kristen Heller 

    1st Combat Camera Squadron         

    U.S. Air Force Staff Sgt. Tristan Biese, 2nd Audiovisual Squadron foundations training noncommissioned officer in charge, demonstrates audiovisual equipment and shooting techniques during Scorpion Lens 2026 at Joint Base Charleston, South Carolina, March 10, 2026. Audiovisual Airmen provide expeditionary video production support to joint air component commanders, Air Force forces and air operations center leadership, producing high-end video products that support senior decision-making and operations in the information environment. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Kristen Heller)

    Date Taken: 03.09.2026
    Date Posted: 03.12.2026 15:42
    Photo ID: 9563825
    VIRIN: 260309-F-TE598-1255
    Resolution: 7749x5166
    Size: 12.86 MB
    Location: JOINT BASE CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, US
    Web Views: 0
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Airmen participate in Scorpion Lens 2026 exercise [Image 14 of 14], by SSgt Kristen Heller, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    Joint Base Charleston
    Expeditionary training
    Air Force Public Affairs
    Combat Camera
    Field
    Scorpion Lens 2026

