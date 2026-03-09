U.S. Air Force Staff Sgt. Tristan Biese, 2nd Audiovisual Squadron foundations training noncommissioned officer in charge, demonstrates audiovisual equipment and shooting techniques during Scorpion Lens 2026 at Joint Base Charleston, South Carolina, March 10, 2026. Audiovisual Airmen provide expeditionary video production support to joint air component commanders, Air Force forces and air operations center leadership, producing high-end video products that support senior decision-making and operations in the information environment. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Kristen Heller)
|Date Taken:
|03.09.2026
|Date Posted:
|03.12.2026 15:42
|Photo ID:
|9563825
|VIRIN:
|260309-F-TE598-1255
|Resolution:
|7749x5166
|Size:
|12.86 MB
|Location:
|JOINT BASE CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, US
|Web Views:
|0
|Downloads:
|0
This work, Airmen participate in Scorpion Lens 2026 exercise [Image 14 of 14], by SSgt Kristen Heller, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.