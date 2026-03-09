Capt. Amanda Harley, Critical Care Air Transport nurse, demonstrates the proper use of a wheeled litter carrier during a Joint Critical Care Field Training Exercise at Joint Base San Antonio – Camp Bullis, Texas, Feb. 25, 2026. Exercise participants received hands-on familiarization with various medical evacuation platforms, including Field Litter Ambulance, C-130 aircraft, and Blackhawk helicopter patient loading and unloading. (DoW photo by Jason W. Edwards)
|02.25.2026
|03.09.2026 11:21
|9556805
|260225-D-HZ730-1041
|8256x5504
|9.1 MB
|JOINT BASE SAN ANTONIO, TEXAS, US
|2
|0
must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
Joint Critical Care Exercise prepares Soldiers, Airmen to deploy
