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    Foster Festival 2026 [Image 8 of 10]

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    Foster Festival 2026

    CAMP FOSTER, OKINAWA, JAPAN

    07.03.2026

    Photo by Pfc. Dulce Alvarez Lemus 

    Marine Corps Installations Pacific

    A vendor prepares a frozen beverage during Foster Festival at Camp Foster, Okinawa, Japan, July 4, 2026. The festival was held to promote U.S.-Japan community relations with food, live music, and games. (U.S. Marine Corps photo by Pfc. Dulce Alvarez Lemus)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 07.03.2026
    Date Posted: 07.06.2026 02:04
    Photo ID: 9794320
    VIRIN: 260704-M-QW445-1410
    Resolution: 8192x5464
    Size: 7.83 MB
    Location: CAMP FOSTER, OKINAWA, JP
    Web Views: 3
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Foster Festival 2026 [Image 10 of 10], by PFC Dulce Alvarez Lemus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026
    Foster Festival 2026

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    No keywords found.

    TAGS

    Foster
    MCIPAC
    Okinawa
    Japan
    Festival
    MCCS

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