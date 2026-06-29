Las fuerzas de los Estados Unidos celebran el 250 aniversario de los Estados Unidos con eventos en la Base Naval de Rota

BASE NAVAL DE ROTA, España (2 de julio de 2026) – Personal de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, así como civiles y contratistas del Departamento de Guerra de EE.UU. y personal español celebraron el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, fecha conocida como “Día de la Independencia” o “cuatro de julio”, con una ceremonia de izado de bandera frente al cuartel general de la Estación Naval de EE.UU. en Rota el 1 de julio de 2026. La ceremonia contó con una formación de más de 500 militares representando a varias de las 46 comandancias de la base y con escoltas de la bandera de cuatro ramas militares diferentes.

El fin de semana del cuatro de julio es la única ocasión del año en la que puede ondear la bandera de EE.UU en la Estación Naval de EE.UU. en Rota, ya que se encuentra en una base de la Armada. La ley española y el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América prohíben que ondee una bandera que no sea la española en sus bases militares. Sin embargo, cada año se aprueba la petición de ondearla en honor al Día de la Independencia y a la alianza entre las dos fuerzas militares.

“Somos, y siempre hemos sido, una nación marítima. Nuestro país se fundó en la fuerza del mar”, dijo el capitán de navío Charles Chmielak, comandante de la Estación Naval de EE.UU. en Rota, durante la ceremonia. “La Marina de los Estados Unidos ha seguido navegando por todo el globo para proteger nuestra forma de vida… En tiempos de paz y de conflictos, nuestras fuerzas armadas han respondido a la llamada.”

Tras la ceremonia, las celebraciones del 4 de julio comenzaron con el Independence Fest, un evento anual organizado por el departamento Morale, Welfare and Recreation (MWR) de la Estación Naval de EE.UU. en Rota. El personal militar y civil estadounidense de la base disfrutó de juegos, música y comida de negocios locales junto a sus compañeros de trabajo españoles y sus familias, lo que resalta la variedad de contextos y experiencias que se unen para formar la historia compartida de la Marina de EE.UU. en la base de Rota, una historia que la hace la plataforma de proyección más poderosa en Europa.

“Nuestra libertad e independencia se consigue cada día a través de vuestro servicio y sacrificio”, dijo Chmielak. “Nos enorgullece servir en un país cuya historia está interconectada con la nuestra. Sin la ayuda de nuestros aliados españoles, no estaríamos aquí hoy.”

El artista estadounidense de música country Larry Fleet fue el cabeza de cartel del evento, que concluyó con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales rojos, blancos y azules.

Las celebraciones del Día de la Independencia en honor al 250 aniversario de Estados Unidos no han hecho más que empezar para las fuerzas armadas de EE.UU. y de España. El día del cuatro de julio, la Marina de los EE.UU. acogerá el International Naval Review, la revista naval internacional celebrada en Nueva York. El evento incluirá un desfile de la Marina de EE.UU. y de aliados militares, incluyendo la Armada, demostrando la cooperación marítima global. Para más información sobre el International Naval Review y más eventos de la Marina de EE.UU. y del 250 aniversario, visite https://www.navy.mil/Navy-250/Events/INR-2026/.

La Estación Naval de Estados Unidos en Rota, “la puerta de entrada al Mediterráneo”, aporta a EE.UU., a la OTAN y a sus aliados un núcleo estratégico para operaciones en Europa, África y Oriente Medio. La Estación Naval de Rota es un multiplicador de fuerza, capaz de ejecutar despliegues inmediatos y apoyar a unidades de combate por tierra, aire y mar, de preparar a los militares y sus familias, de defender a la flota y de fomentar la alianza de 250 años entre EE.UU. y España.

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