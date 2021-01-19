منطقة عمليات الأسطول الخامس – شاركت قوات مخصصة من "قوة دفاع البحرين" (BDF) ومن القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT) في مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة عمليات الأسطول الخامس، 12-13 يناير.



وركز التمرين الثنائي الجانب على تعزيز الأمن المتبادل وقدرات مكافحة الإرهاب من خلال اختبار الاستجابات لسيناريوهات المحاكاة.



وقال كبير مخططي التمارين الرائد البحري كودي هيتشكوك: "أظهرت هذه المناورة القدرة المشتركة للقوات الأميركية والبحرينية على الاستجابة لأزمة معاً". "إن سيناريوهات الأمن والإصابات الجماعية التي تم التمرين عليها، سلطت الضوء على قوة شراكتنا المجتمعة".



واضاف الرائد البحري هيتشكوك، ان هذا كان أكبر تدريب لمكافحة الإرهاب قامت به القوات البحرينية والأمريكية.



وشملت السيناريوهات محاكاة أمن الموقع، عمليات تطهير المباني وإنقاذ الرهائن والتي أجراها أفراد من الأمن البحريني والأميركي المشترك، بالإضافة الى تمارين على إجلاء الإصابات الجماعية والتي أجرتها الفرق الطبية للبلدين.



وقد راقب المناورة اللواء البحري كورت رينشو نائب القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT)، واشاد بالقدرات التى عرضتها القوتان . ‎



وقال رينشو، لقد كان أداء "قوات الاستجابة للطوارئ" المشترك مثير للإعجاب، ووفقاً لأعلى معايير الجهوزية. واضاف، "سنواصل تعزيز القدرات الأمنية المتبادلة وقابلية التشغيل المشترك مع شركائنا البحرينيين من خلال العمل والتدريب بشكل منتظم معاً وجنباً إلى جنب".



ان منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي تشمل حوالي 2.5 مليون ميل مربع من المياه، وتضم الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. وتشمل هذه المساحة 20 بلداً وثلاث معابر ضيقة بالغة الاهمية, وهي مضيق هرمز، قناة السويس، ومضيق باب المندب الواقع في الطرف الجنوبي لليمن.

NEWS INFO Date Taken: 01.19.2021 Date Posted: 01.19.2021 02:23 Story ID: 387128 Location: U.S. 5TH FLEET AREA OF RESPONSIBILITY Web Views: 5 Downloads: 0 PUBLIC DOMAIN This work, القوات المسلحة البحرينية والأميركية تجريان تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب, by NAVCENT Public Affairs, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.