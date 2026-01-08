(e.g. yourname@email.com)

    628th Civil Engineer Squadron Explosive Ordnance Disposal participates in Combat Readiness Exercise 2026 [Image 8 of 11]

    628th Civil Engineer Squadron Explosive Ordnance Disposal participates in Combat Readiness Exercise 2026

    JOINT BASE CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, UNITED STATES

    01.13.2026

    Photo by Senior Airman Regan Enriquez 

    Joint Base Charleston

    U.S. Air Force Staff Sgt. Douglas Wilkins, 628th Civil Engineer Squadron Explosive Ordnance Disposal team member, evaluates a suspicious package in response to an exercise scenario at Joint Base Charleston, South Carolina, Jan. 13, 2026. Combat Readiness Exercise 2026 strengthens command, control and operational integration across the installation, reinforcing Joint Base Charleston’s role as a power projection platform for strategic airlift. (U.S. Air Force photo by Senior Airman Regan Enriquez)

    Date Taken: 01.13.2026
    Date Posted: 01.15.2026 16:52
    Photo ID: 9481807
    VIRIN: 260113-F-SL051-1206
    Resolution: 2670x4013
    Size: 1.9 MB
    Location: JOINT BASE CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, US
    Web Views: 1
    Downloads: 1

    This work, 628th Civil Engineer Squadron Explosive Ordnance Disposal participates in Combat Readiness Exercise 2026 [Image 11 of 11], by SrA Regan Enriquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    TAGS

    437th AW
    628th ABW
    628th EOD
    628th CE
    explosive ordnance disposal

