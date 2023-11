Combined Joint Task Force – Horn of Africa celebrates Partner Appreciation Day

Photo By Sgt. Jalen Miller | U.S. and Djiboutian leadership pose for a group photo during the 2023 Partner...... read more read more Photo By Sgt. Jalen Miller | U.S. and Djiboutian leadership pose for a group photo during the 2023 Partner Appreciation Day, at Camp Lemonnier, Djibouti Nov. 8, 2023. Camp Lemonnier is the only enduring U.S. military base on the continent of Africa serving as a logistics platform providing support services, port operations, and airfield management to over 28 tenant commands and operations, including Combined Joint Task Force - Horn of Africa. (Department of Defense photo by U.S. Army Sgt. Jalen Miller) see less | View Image Page

Camp Lemonnier, DJIBOUTI - The Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA) and partners from Djibouti alongside seven other allied nations celebrated Partner Appreciation Day Nov. 8, 2023, at Camp Lemonnier, Djibouti.



This year’s event marked 21 years of collaboration between the two nations and emphasized the United States’ continued commitment to the Horn of Africa.



“Your unwavering support and friendship have been invaluable,” said U.S. Army Maj. Gen. Jami Shawley, CJTF-HOA commanding general. “Together, we’ve achieved much, and together we will continue to build a brighter future.”



The Task Force’s presence in Djibouti dates back to 2001 following the Sept. 11 terrorist attacks. Initially established as an expeditionary sea mission aboard the USS Mount Whitney in 2002, the Task Force was brought ashore and established base on Camp Lemonnier in 2003.



“From the beginning, the United States and Djibouti have enjoyed a robust partnership. The depth of this collaboration was on full display in April when U.S. forces used Camp Lemonnier to conduct a military-assisted departure of U.S. diplomats from our Embassy in Khartoum," said Christopher Snipes, U.S. Chargé d’Affaires to Djibouti. "Because of this effort, over 75 Americans were returned safely to their families. The successful operation would not have been possible without our longstanding partnership with the Republic of Djibouti.”



“Djibouti plays an important role in world affairs and our partnership is like no other,” Snipes continued. “It is a privilege to say, on behalf of the U.S. Mission to Djibouti, that it is stronger today than ever. We look forward to where our partnership will take us in the future.”



During the event, service members from the U.S., France, Italy, Japan, Kenya, South Korea, Spain and the United Kingdom showcased equipment, aircraft, military vehicles and capabilities displays.



The event also featured a flyover from U.S. Marine Corps MV-22 Osprey from the VMM-364 (REIN) and KC-130 from the VMGR-252, and a Japan Maritime Self Defense Force P-3. The flyover served as a symbol of the continued commitment and support to Djibouti and the entire region.



“I'm very happy to be here today with our allies, the American forces in Djibouti,” said Djiboutian Sous-Préfet de Damerjog, Abdi-Chaib Nour Youssouf via translator. “The American forces are always on our side.”



In the two decades since it was established, the Task Force’s mission has seen organizational and operational changes and evolved to meet the needs of the region. However, the enduring relationship between the allied nations in Djibouti ensures they are all ready to support any mission.



“As we move forward, our partnership remains steadfast. Our friendship isn’t only a product of shared history, but also a testament to our shared vision of the future,” said Shawley. “Together we’re stronger and better equipped to face the challenges of the 21st century.”



About CJTF-HOA and Camp Lemonnier:



CJTF-HOA conducts operations in the Horn of Africa to enhance partner nation capacity, promote regional stability, dissuade conflict and protect U.S. and partner interests.



Camp Lemonnier is an operational installation that provides world-class support for service members, transient U.S. assets and its 38 tenant commands, including CJTF-HOA.



Traduction française:



La Force opérationnelle interarmées combinée- Corne de l'Afrique et les partenaires de Djibouti aux côtés de sept autres nations alliées ont célébré la Journée de reconnaissance des partenaires le 8 novembre 2023, au Camp Lemonnier, Djibouti. Cet événement marque 21 ans de collaboration entre les deux nations et souligne l'engagement continu des États-Unis envers la Corne de l'Afrique.



"Votre soutien indéfectible et votre amitié ont été inestimables", a déclaré la générale de l'armée américaine Jami Shawley, commandante de la CJTF-HOA. "Ensemble, nous avons accompli beaucoup de choses, et ensemble, nous continuerons à construire un avenir plus prometteur." La présence de la Force opérationnelle à Djibouti remonte à 2001 à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Préalablement établie comme une mission expéditionnaire en mer à bord de l'USS Mount Whitney en 2002, la Force opérationnelle a débarqué en flot et a établi sa base au Camp Lemonnier en 2003.



“Depuis le début, les États-Unis et Djibouti jouissent d'un partenariat fort. L’importance de cette collaboration a été pleinement démontrée en avril lorsque les forces des États-Unis ont eu recours au Camp Lemonnier pour procéder au départ assisté des diplomates américains de notre ambassade à Khartoum.” a déclaré Christopher Snipes, Chargé d'affaires américain à Djibouti. “Grâce à cet effort, plus de 75 Américains ont pu être ramenés sains et saufs auprès de leurs familles. Cette opération réussie n'aurait pas été possible sans notre partenariat de longue date avec la République de Djibouti.”



" Djibouti joue un rôle important dans les affaires mondiales et notre partenariat ne peut être comparé à aucun autre. ", a-t-il ajouté. " C'est un privilège de pouvoir dire, au nom de l’ Ambassade des Etats-Unis à Djibouti, que notre partenariat est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Nous sommes impatients de découvrir où notre partenariat nous mènera à l'avenir”.

Pendant l'événement, des membres des forces armées des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Kenya, de la Corée du Sud, de l'Espagne et du Royaume-Uni ont présenté des équipements, des aéronefs, des véhicules militaires et des démonstrations de capacités.



L'événement a également inclus un survol d'un MV-22 Osprey du Corps de la marine des États-Unis du VMM-364 (REIN) et d'un KC-130 du VMGR-252, ainsi qu'un P-3 des Forces japonaises d'autodéfense maritimes. Ce survol a symbolisé l'engagement continu et le soutien à Djibouti et à toute la région.



"Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec nos alliés, les forces américaines à Djibouti", a déclaré le Sous-Préfet de Damerjog, Abdi-Chaib Nour Youssouf, via un traducteur. "Les forces américaines sont toujours de notre côté."

Au cours des deux dernières décennies, depuis sa création, la mission de la Force opérationnelle a connu des changements organisationnels et opérationnels et a évolué pour répondre aux besoins de la région. Cependant, la relation durable entre les nations alliées à Djibouti garantit qu'elles sont toutes prêtes à soutenir n’importe quelle mission.



" À mesure que nous avançons, notre partenariat demeure inébranlable. Notre amitié n'est pas seulement le produit d'une histoire partagée, mais aussi le témoignage de notre vision commune de l'avenir", a déclaré Shawley. "Ensemble, nous sommes plus forts et mieux équipés pour relever les défis du XXIe siècle."



À propos de la CJTF-HOA et du Camp Lemonnier



La CJTF-HOA mène des opérations dans la Corne de l'Afrique pour renforcer la capacité des nations partenaires, promouvoir la stabilité régionale, dissuader les conflits et protéger les intérêts américains et partenaires. Le Camp Lemonnier est une installation opérationnelle qui fournit un soutien de classe mondiale aux membres des forces armées, aux actifs américains de passage et à ses 38 commandements locataires, dont la CJTF-HOA