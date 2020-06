Iraq’s oldest Special Operations Force ready for today’s challenges

Qwat al-Khasah or SFI (Special Forces of Iraq) are handpicked from the Iraqi Security Force or ISF, whose members come from all regions of Iraq and many different backgrounds. They consider themselves a non-sectarian specialized fighting force, putting their country first, and always ready to answer the call in defense of the nation.



SFI, under the Iraq Ministry of Defense, is the first special operations force in the Iraqi military and operates similar to US Army Rangers. The name Qwat al-Khasah is Arabic for “Special Forces.”



“The Special Forces of Iraq have a long and prestigious history as a well-known and highly respected unit prior to partnership with Coalition Special Operations,” states the U.S. Special Forces Commander currently advising the SFI on training and combat operations against Daesh. “When the Qwat al-Khasah arrive to locations throughout Iraq, just their presence in the area has a stabilizing affect as they are highly respected by the people for their humanity and outreach to locals, but also because of their skill at closing with and destroying Daesh.”



With three battalions that stand ready to deploy anywhere in Iraq within 96 hours, the Qwat al-Khasah is a specialized light fighting force capable of rapid infiltration, raid, ambush, aerial and ground reconnaissance, and wide area clearance. The group is also trained on various weapons platforms, ranging from light machine guns to mortar systems.

Since 2018, validation of the 1st and 2nd Qwat al-Khasah battalions included real-world operations outside of traditional training grounds. This specialized training paired with real operations have quickly transformed them into an elite force that supports and strengthens the Iraqi Army and other Iraqi Security Forces with their expertise in small unit tactics for counter-terrorism operations.



“With strong efforts from the Iraqi Army leadership the Special Forces were established equivalent to world armies. The Special Forces were trained and equipped at a high level with cooperation of the coalition forces,” says a senior Qwat al-Khasah leader. “The Qwat al-Khasah Brigade established and is ready to implement missions as a long arm for the Iraqi Army and as a strong reserve to involve in any mission that requires counter-terrorism operations.”



The Qwat al-Khasah partner with Special Operations Joint Task Force - Operation Inherent Resolve on Iraq-focused counter-terrorism missions to bring the fight to Daesh directly. This kind of partnership helps eliminate future terrorist attacks and provides stability to Iraq and the region.



أقدم قوات عراقية للعمليات الخاصة جاهزة اليوم لأي تحديات

الجيش الأمريكي / مقالة بقلم العريف (الرقيب) كامبرين باسييت

يتم انتقاء أفراد قوات الخاصة العراقية بدقة من منتسبي القوات المسلحة العراقية أو أفراد قوى الأمن الداخلي. إن منتسبو القوات الخاصة العراقية هم من جميع أنحاء البلاد ومن خلفيات مختلفة. يعتبرمنتسبوا القوات الخاصة العراقية أنفسهم قوة قتالية متخصصة غير طائفية، ويمنحون بلدهم الأولوية ومستعدون دائمًا للرد والدفاع عن أمتهم.

تخضع القوات الخاصة العراقية لإمرة وزارة الدفاع العراقية، إن القوات الخاصة العراقية هي قوة العمليات الخاصة الاولى في الجيش العراقي وتعمل بطريقة مشابهة لعمل قوات المغاوير( رينجرز) في الجيش الأمريكي.



يقول قائد القوات الخاصة الأمريكي والذي يقدم حاليًا المشورة إلى القوات الخاصة العراقية بشأن التدريبات والعمليات القتالية ضد داعش: " تتمتع القوات الخاصة العراقية بتاريخ طويل ومرموق كقوة للعمليات الخاصة وهي معروفة وتحظى باحترام كبير للغاية حتى قبل الشراكة مع العمليات الخاصة في التحالف". "عندما تصل القوات الخاصة إلى أي مكان في العراق ، فإن مجرد وجودهم في تلك المنطقة له تأثير كبيرعلى الاستقرار، حيث إنهم يحظون باحترام كبيرمن قبل الشعب لإنسانيتهم وتواصلهم مع السكان المحليين، وكذلك يحظون بالاحترام بسبب مهاراتهم في القضاءعلى داعش وتدميرها."



مع وجود ثلاث كتائب جاهزة للانتشار في أي مكان في العراق خلال 96 ساعة، فإن القوات الخاصة هي قوة مشاة خفيفة متخصصة قادرة على التسلل السريع، الإقتحام ، الكمائن ، الاستطلاع (الجوي والبري) وتطهير المناطق الشاسعة. القوات الخاصة مدربة على إستخدام مختلف ألأسلحة أبتداً من الرشاشات الخفيفة إلى أسلحة الهاون.



منذ عام 2018، تضمنت تدريبات الكتيبتين الأولى والثانية من القوات الخاصة على عمليات حقيقية وعلى أرض الواقع خارج ميادين التدريب التقليدية. أدى هذا التدريب المتخصص والمقترن بالعمليات الحقيقية إلى تحويلهم وبسرعة إلى قوات نخبة احتياطية ضمن وزارة الدفاع العراقية، تدعم وتقوي الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية الأخرى بخبرتها في تكتيكات الوحدات الصغيرة لعمليات مكافحة الإرهاب.

يقول أحد كبار قادة قوات الخاصة العراقية "بفضل الجهود القيمة من قبل قيادة الجيش العراقي وبالتعاون مع قوات التحالف فقد تم تدريب وتجهيز قوات الخاصة العراقية بمستوى عالي من التقنية والتي تعادل اليوم للجيوش العالمية". "لقد تم تأسيس لواء القوات الخاصة العراقية وهو جاهز ألان لتنفيذ المهام كإحتياطي قوي للجيش العراقي وذراعه الطويل للمشاركة في أي مهمة تتطلب تدخل جهاز مكافحة الإرهاب".



قامت القوات الخاصة العراقية بعمليات مشتركة مع قوات التحالف، العمليات الخاصة المشتركة - عملية العزم الصلب والشركاء، والتي تركزت على مكافحة الإرهاب في العراق، وقتال داعش بشكل مباشر. إن هذا النوع من الشراكة يساعد في القضاء على الهجمات الإرهابية المستقبلية ويوفر الاستقرار للعراق والمنطقة برمتها.

# قوات الخاصة العراقية،# وزارة الدفاع العراقية قوات الخاصة



Hêza operasyonên taybetî ya kevn a li Îaqê ji bo tengasiyên îro amade ye

Ji aliyê Binefser Cambrin Bassett



Qwat al-Khasah an SFI (Hêzên Taybet ên Iraqê) ji Hêzên Ewlekariya Iraqê an ISF têne hilbijartin. Endamên wan ji hemî deverên Iraqê tê û gelek paşverokên cuda ne. Ew xwe wek hêzek tekoşîn a pispor a Taybet ku alî Tu kesî bigrin dibînin û welatê xwe pêşiya her tiştî dibînin., û her gav amade ne ku bersiva banga di parastina miletê de. SFI, di binê Wezareta Parastina Iraqê de, yekem Hêza Operasyonên Taybet di Artêşa Iraqê de ye û bi şêweyê Arteşa Iraqê tevdigerin. Navê Qwat al-Khasah bi Erebî tê wateya "Hêzên Taybet".

Tê ragihandin ku, hêzên taybetî yên Iraqê xwedan dîrokek dirêj û cihêreng wekî yekîneya komandoyê ya naskirî û pir rêzgirtin berî ku bi hevalbendiyê beşdarî operasyonên taybetî yên hevpeymaniyê bibin. Dema ku " Qwat al-Khasah " digihît her cîh li seranserê Iraqê, tenê hebûna wan li herêmê xwedan bandorek aram dibe ji ber ku ew ji hêla mirov ve ji bo mirovahiya xwe û ji derûdora gel re pir rêzdarbe, di heman demê de ji ber jêhatiya wan a ku li nêzik têkbirina Daîşê ye.”

Qwat al-Khasah bi sê batalyonan re amade ye ku di nav 96 demjimêran de li her deverê Îraqê bicîh bibin, hêza wan hêzek şervanî ya pispor e, ku bikare zûde bigihîje dorpêçkirin serdegirtin, bordûman a hewayi, zemîni, û berhevdana deverê. Ev Kom di heman demê de di platformên çekan ên cûda de jî têne perwerdekirin, ji makîneyên otombîlên sivik heta pergalên hewanîn.

Ji sala 2018-an ve, verastkirina du balefirên Hêza Taybetî di nav deverên rastîn ên derveyî deverên perwerdehiya kevneşopî de heye. Vê perwerdehiya pispor a ku bi operasyona rastîn re hate damezrandin zû zû wan veguhezîne hêzek elît ku piştgirî û bihêzkirina arteşa Îraqê û hêzên din ên ewlehiya Îraqê bi pisporiya xwe di taktîkên yekîneya piçûk de ji bo operasiyonên dijî terorê.

Bi hewldanên xurt ên bi serokatiya arteşa Iraqê, Hêzên Taybetî ji artêşên cîhanî re wekhev hatine afirandin. Jêderekî payebilind ê hêzê dibêje ku hêzên hevkariyê bi hevkariya hêzên hevpeymanê di astek bilind de hatine perwerdekirin û gihaştin. " Hêza Qwat Al-Khasas hatiyê saz kirin û amade ye ku karên wek artêşek dirêj ji bo arteşa Îraqê pêk bîne û wekî hêzek bihêz bide ku beşdarî her mîsyona ku hewcedarê operasyonên dijî terorê ye. "

Hevkarîya Qwat al-Khasah bi Yekîneyên Taybet ên Hêzên Karubarên Hevbeş - Operasyona Çareseriya li ser mîsyonên dijî-terorê yên li ser Îraqê çareser bibe da ku şer rasterast bi Daîşê re bigire.

Hevaltiya vî rengî alîkariya rakirina êrişên terorîstî yên pêşerojê dike û aramiya Iraqê û deverê peyda dike.

