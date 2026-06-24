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    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26 [Image 23 of 25]

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26

    CROATIA

    06.26.2026

    Photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh 

    Minnesota National Guard

    A U.S. Air Force C-130 Hercules aircraft carries Croatian service members for a jump near Udbina Air Base, Croatia, June 26, 2026, as part of Exercise Combat Power 26. The exercise brings together 10 countries including Albania, Montenegro, Georgia, Croatia, Italy, Kosovo, Portugal, Romania, Slovenia and the United States for joint training throughout Croatia. (Minnesota National Guard photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh)

    ZZrakoplov C-130 Hercules američkih zračnih snaga prevozi pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske za padobranske skokove
    u vojarni kod Udbine, Hrvatska, 26. lipnja 2026., kao dio vježbe Borbena moć 26. Vježba okuplja 10 zemalja uključujući Albaniju, Crnu Goru, Gruziju, Hrvatsku, Italiju, Kosovo, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju i Sjedinjene Američke Države za zajedničku obuku diljem Hrvatske. (Fotografija Nacionalne garde Minnesote, snimio: narednik Mahsima Alkamooneh)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 06.26.2026
    Date Posted: 06.28.2026 17:40
    Photo ID: 9779018
    VIRIN: 260626-Z-DY230-1206
    Resolution: 5249x3501
    Size: 3.09 MB
    Location: HR
    Web Views: 1
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26 [Image 25 of 25], by SSG Mahsima Alkamooneh, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    &amp;lt;Headline&amp;gt;
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    &amp;lt;Headline&amp;gt;
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26

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    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    C-130 Hercules
    Hrvatska Vojska
    National Guard
    Minnesota
    Croatia
    Combat Power 26

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