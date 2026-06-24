A U.S. Air Force C-130 Hercules aircraft carries Croatian service members for a jump near Udbina Air Base, Croatia, June 26, 2026, as part of Exercise Combat Power 26. The exercise brings together 10 countries including Albania, Montenegro, Georgia, Croatia, Italy, Kosovo, Portugal, Romania, Slovenia and the United States for joint training throughout Croatia. (Minnesota National Guard photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh)
ZZrakoplov C-130 Hercules američkih zračnih snaga prevozi pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske za padobranske skokove
u vojarni kod Udbine, Hrvatska, 26. lipnja 2026., kao dio vježbe Borbena moć 26. Vježba okuplja 10 zemalja uključujući Albaniju, Crnu Goru, Gruziju, Hrvatsku, Italiju, Kosovo, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju i Sjedinjene Američke Države za zajedničku obuku diljem Hrvatske. (Fotografija Nacionalne garde Minnesote, snimio: narednik Mahsima Alkamooneh)
|Date Taken:
|06.26.2026
|Date Posted:
|06.28.2026 17:40
|Photo ID:
|9779002
|VIRIN:
|260626-Z-DY230-1073
|Resolution:
|7851x5237
|Size:
|8.17 MB
|Location:
|ZAGREB, HR
|Web Views:
|0
|Downloads:
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This work, Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26 [Image 25 of 25], by SSG Mahsima Alkamooneh, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.