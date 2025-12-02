MRF-SEA Marines and Philippine service members conduct Tactical Assault Kit Training

U.S. Marine Corps Cpl. Zachariah Matthews, left, a Marine air ground task force planning specialist and Cpl. Aly Abdelmonem, right, a transmissions system operator, , both assigned to Marine Rotational Force-Southeast Asia, I Marine Expeditionary Force, discuss Tactical Assault Kit capabilities with Philippine Marine Corps 2nd Lt. Juan Carlos Salao, center, the commander of Command Control Communications Computer Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance unit, in Manila, Philippines, Oct. 9, 2025. TAK is a Windows-based situational awareness planning tool that allows U.S. and allied forces a real-time digital operating picture for mission planning. MRF-SEA is a flexible task force that varies in size, capability and composition to accomplish different types of missions as a purpose-built unit, maintaining a forward presence and enhancing Marine Corps crisis and contingency response capabilities. MRF-SEA is uniquely organized to support security cooperation and advance mutual security objectives shared with Southeast Asian Allies and partners. (U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Alexis Ballin)
