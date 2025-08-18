250819-N-HD763-1027 MANAMA, Bahrain (Aug. 19, 2025) Left to right, United Kingdom Royal Navy Commodore Ben Aldous, deputy commander of Combined Maritime Forces (CMF), U.S. Navy Vice Adm. George Wikoff, commander of CMF, and Royal Saudi Navy Commodore Fahad Al Joaid, incoming commander of CTF 150, render honors during a change-of-command ceremony in Manama, Bahrain. (Official U.S. Navy photo)
|Date Taken:
|08.19.2025
|Date Posted:
|08.19.2025 10:48
|Photo ID:
|9265186
|VIRIN:
|250819-N-HD763-1027
|Resolution:
|5723x3808
|Size:
|2.48 MB
|Location:
|MANAMA, BH
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
This work, Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150 [Image 4 of 4], by PO2 Iain Page, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150
No keywords found.