Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150 [Image 2 of 4]

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150

    MANAMA, BAHRAIN

    08.19.2025

    Photo by Petty Officer 2nd Class Iain Page     

    U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet           

    250819-N-HD763-1137 MANAMA, Bahrain (Aug. 19, 2025) Royal Saudi Navy Commodore Fahad Al Joaid, commander of Combined Task Force 150, delivers remarks during a change-of-command ceremony in Manama, Bahrain. (Official U.S. Navy photo)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 08.19.2025
    Date Posted: 08.19.2025 10:48
    Photo ID: 9265185
    VIRIN: 250819-N-HD763-1137
    Resolution: 5352x3561
    Size: 1.54 MB
    Location: MANAMA, BH
    Web Views: 3
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150 [Image 4 of 4], by PO2 Iain Page, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150
    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150
    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150
    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150

    MORE LIKE THIS

    ASSOCIATED NEWS

    Saudi Arabia Assumes Command of Combined Maritime Forces’ Combined Task Force 150

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    New Zealand
    CMF
    CTF 150
    KSA
    Bahrain
    change of command

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download