    Navy Sailors Fight Local Forest Fires at Navy Transmitter Facility Niscemi [Image 4 of 5]

    Navy Sailors Fight Local Forest Fires at Navy Transmitter Facility Niscemi

    NISCEMI, ITALY

    07.24.2025

    Photo by Nas Sigonella Public Affairs Office 

    Naval Air Station Sigonella

    NAVAL RADIO TRANSMITTER FACILITY NISCEMI, Sicily (July 24, 2025) — Sailors from Naval Air Station (NAS) Sigonella work to put out a wild fire on Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) Niscemi , July 24, 2025. NAS Sigonella’s strategic location enables U.S. allied, and partner nation forces to deploy and respond as required, ensuring security and stability throughout Europe, Africa and Central Asia. (U.S. Navy photo by Master-At-Arms 2nd Class Petty Officer Raelynn Morris-Utu)

