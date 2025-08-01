NAVAL RADIO TRANSMITTER FACILITY NISCEMI, Sicily (July 24, 2025) — Sailors from Naval Air Station (NAS) Sigonella work to put out a wild fire on Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) Niscemi, July 24, 2025. NAS Sigonella’s strategic location enables U.S. allied, and partner nation forces to deploy and respond as required, ensuring security and stability throughout Europe, Africa and Central Asia. (U.S. Navy photo by Master-At-Arms 2nd Class Petty Officer Raelynn Morris-Utu)
Navy Sailors Fight Local Forest Fires at Navy Transmitter Facility Niscemi
I marinai della NAS Sigonella combattono gli incendi boschivi alla Stazione di Trasmissione Radio Navale di Niscemi
