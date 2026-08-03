Multinational defense and security forces demonstrate united resolve at PANAMAX 2026

VERA CRUZ, Panama – Multinational defense and security forces have ramped up operations in Panama and are fully integrated and training together at PANAMAX 2026. With a primary focus on safeguarding the Panama Canal, PANAMAX includes 19 partner nations exercising their collective capacity to maintainsecurity and stability in the region while protecting the Western Hemisphere.

The nerve center of PANAMAX 2026 lies at the Exercise Control Group, where a small multinational operational command cell maps out, monitors, and directs exercise operations with light speed and pinpoint precision.

Army Lt. Col. Innis E. Bryant, Sr. is one of leaders at the Exercise Control Group in Panama. Back at U.S. Southern Command headquarters in Doral, Florida, Bryant is the Chief of Joint Exercises at SOUTHCOM’s J7/9 Training and Exercises Division. He said the training scenarios at PANAMAX are really starting to click.

“Working with our partner nations is about building interoperability, countering challenges, and defeating threats that impact security in our region. It’s a burden we share,” Bryant said. “By working together as like-minded partners who are wholly committed to freedom of navigation, we demonstrate our united resolve to detect, disrupt, and defeat existing and emerging threats to vital infrastructure and lines of communication in our hemisphere – our shared home.”

In the first two days of the 11-day multinational defense and security exercise much has been accomplished. The U.S. Coast Guard provided a tour of the USCG cutter Robert Ward to a group of Ecuadorian Navy and Panamanian Aeronaval security force members. In return, Ecuador provided a tour of its Esmeraldas-class missile corvette B.A.E. Loja vessel to U.S. Coast Guard and Columbian Navy members.

The Missouri National Guard, who are state partners with Panama, conducted an informational and team-building exchange with the host nation of Panama and multiple training partners at Base del Comando General en Summit, Panama, while the U.S. Marines conducted swim training with exercise partners in Arraijan, Panama, and Ecuadorian marines met with Dominican Republic marines in Arraijan to discuss all-domain operations.

Ecuadorian marines trained in the operations of a U.S. Coast Guard small boat, and U.S. Marines with Bravo Company, 1st Battalion, 6th Marine Regiment, 2nd Marine Division, conducted raid training and discussed tactics in Colón, Panama, with multiple training partners including members of the Panamanian National Aeronaval Service.

The U.S. Coast Guard also briefed multiple training partners participating in PANAMAX 2026 on small boat maneuvering procedures before conducting combined on-water training at Panama City, Panama. Their briefing covered personnel transfers, coming alongside procedures, and man overboard recovery drills to enhance operational proficiency, strengthen interoperability, and improve regional readiness among participants.

As training continues, PANAMAX 2026 seeks to improve interoperability and strengthen collective capacity to conduct complex multinational and all-domain operations to ensure the free flow of commerce through the Panama Canal and maintain security and stability in the region.

For updated information on PANAMAX 2026, visit the PANAMAX 2026 DVIDS page at www.dvidshub.net/feature/Panamax26 and the U.S. Southern Command website at www.southcom.mil.

Spanish (Español)

VERA CRUZ, Panamá – Las fuerzas multinacionales de defensa y seguridad han intensificado sus operaciones en Panamá y se encuentran plenamente integradas y entrenando juntas en PANAMAX 2026. Con el enfoque principal de salvaguardar el Canal de Panamá, PANAMAX incluye a 19 naciones socias que ejercitan su capacidad colectiva para mantener la seguridad y la estabilidad en la región, al tiempo que protegen el Hemisferio Occidental.

El centro neurálgico de PANAMAX 2026 se encuentra en el Grupo de Control del Ejercicio, donde una pequeña célula de mando operacional multinacional planifica, monitorea y dirige las operaciones del ejercicio con velocidad de la luz y precisión milimétrica.

El Teniente Coronel del Ejército Innis E. Bryant, Sr. es uno de los líderes en el Grupo de Control del Ejercicio en Panamá. En la sede del Comando Sur de los EE. UU. en Doral, Florida, Bryant es el Jefe de Ejercicios Conjuntos en la División de Entrenamiento y Ejercicios J7/9 de SOUTHCOM. Señaló que los escenarios de entrenamiento en PANAMAX realmente están empezando a encajar.

“Trabajar con nuestras naciones socias se trata de construir interoperabilidad, contrarrestar desafíos y derrotar amenazas que impactan la seguridad en nuestra región. Es una responsabilidad que compartimos”, afirmó Bryant. “Al trabajar juntos como socios con ideas afines que están totalmente comprometidos con la libertad de navegación, demostramos nuestra resolución unida para detectar, interrumpir y derrotar las amenazas existentes y emergentes a la infraestructura vital y las líneas de comunicación en nuestro hemisferio, nuestro hogar compartido”.

En los primeros dos días del ejercicio multinacional de defensa y seguridad de 11 días de duración, se ha logrado mucho. La Guardia Costera de los EE. UU. ofreció un recorrido por el patrullero Robert Ward de la USCG a un grupo de miembros de la Armada de Ecuador y de las fuerzas de seguridad aeronaval de Panamá. A cambio, Ecuador ofreció un recorrido por su corbeta misilera clase Esmeraldas B.A.E. Loja a miembros de la Guardia Costera de los EE. UU. y de la Armada de Colombia.

La Guardia Nacional de Missouri, que mantiene una asociación estatal con Panamá, llevó a cabo un intercambio informativo y de integración de equipos con la nación anfitriona de Panamá y múltiples socios de entrenamiento en la Base del Comando General en Summit, Panamá, mientras que los Infantes de Marina de los EE. UU. realizaron entrenamientos de natación con socios del ejercicio en Arraiján, Panamá, y los infantes de marina ecuatorianos se reunieron con infantes de marina de la República Dominicana en Arraiján para discutir operaciones multidominio.

Los infantes de marina ecuatorianos se entrenaron en las operaciones de una embarcación menor de la Guardia Costera de los EE. UU., y los Infantes de Marina de los EE. UU. de la Compañía Bravo, 1.er Batallón, 6.º Regimiento de Infantería de Marina, 2.ª División de Infantería de Marina, realizaron entrenamientos de asalto y discutieron tácticas en Colón, Panamá, con múltiples socios de entrenamiento, incluidos miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

La Guardia Costera de los EE. UU. también instruyó a múltiples socios de entrenamiento participantes en PANAMAX 2026 sobre los procedimientos de maniobra de embarcaciones menores antes de realizar un entrenamiento conjunto en el agua en la Ciudad de Panamá, Panamá. Su sesión informativa abarcó transferencias de personal, procedimientos de abarloamiento y simulacros de recuperación de hombre al agua para mejorar la competencia operativa, fortalecer la interoperabilidad y mejorar la preparación regional entre los participantes.

A medida que continúa el entrenamiento, PANAMAX 2026 busca mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones complejas multinacionales y multidominio, con el fin de garantizar el libre flujo del comercio a través del Canal de Panamá y mantener la seguridad y la estabilidad en la región.

Para obtener información actualizada sobre PANAMAX 2026, visite la página de DVIDS de PANAMAX 2026 en www.dvidshub.net/feature/Panamax26 y el sitio web del Comando Sur de los EE. UU. en www.southcom.mil.