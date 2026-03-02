U.S. Army, Panamanian Partners Strengthen Community Ties During Tour Firmeza

Photo By Sgt. 1st Class Rakeem Carter | U.S. Army Sgt. 1st Class Ken Long, assigned to the 135th Army Band, Missouri Army National Guard, plays the saxophone with a band member from Colegio Rodolfo Chiari during Tour Firmeza Aguadulce, Panama, Feb. 28, 2026. Tour Firmeza is an event held by Panama security partners such as Policia Nacional de Panamá, Servicio Nacional Aeronaval, and Servicio Nacional de Fronteras to increase public support and interact with the Panamanian public. (U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Rakeem Carter) see less | View Image Page

AGUADULCE, Panama — U.S. Army Soldiers joined Panamanian security institutions and community leaders during Tour Firmeza, hosted by Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) Feb. 28, 2026, reinforcing a partnership rooted in shared security, mutual respect and a commitment to regional prosperity. Tour Firmeza is a community outreach event hosted throughout the country of Panama and reflects the enduring cooperation between the United States and Panama.

Throughout the day, U.S. Army Soldiers supported three interactive booths focused on community engagement, professional excellence and humanitarian care — underscoring the principle that training together and serving together strengthens both nations.

At one booth, civil affairs Soldiers distributed backpacks to local children, offering tangible support to families while building trust through personal interaction.

“This took months of effort, but just seeing us here and realizing that we can support these local communities and different families shows the true face of the Army,” said Cpt. Raymond Rodriguez, assigned to the 436th Civil Affairs Battalion.

The engagement demonstrated a simple but powerful message: security cooperation is most effective when it is grounded in relationships with the communities it serves. By working alongside Panamanian partners, Soldiers reinforced that the U.S. respects Panama’s leadership and sovereignty while remaining committed to investing in a resilient, self-sufficient partner.

Nearby, jungle instructors from the Jungle Operations Training Course–Panama conducted demonstrations showcasing knots and water filtration techniques used to operate in tropical environments. The course, which is hosted at Aeronaval Base Cristobal Colon, stands as a symbol of combined professional development in one of the most challenging environments in the world.

Medical personnel from Joint Task Force-Bravo provided medical check-ups for local children while distributing stuffed animals, combining care with compassion. The medical outreach reinforced a comprehensive approach to security cooperation and that recognizes that strong communities are foundational to national and regional stability.

Soldiers from the 135th Army Band from the Missouri Army National Guard marched in a parade alongside Panamanian participants, joined by local secondary school band members from Colegio Rodolfo Chiari. The band later performed a concert, drawing residents together in a celebration of partnership.

“Music is a universal language, so this has been a really nice cultural exchange.” said Chief Warrant Officer 2 Keith Moyer, the commander of the 135th Army Band. “In the parade, we played with four different bands. It’s the same notes, we just arrange them differently. We were able to have a conversation musically with a bunch of different people. It was awesome.”

Music and shared celebration served as a reminder that the U.S.–Panama relationship extends beyond security cooperation. It is grounded in mutual benefit, open dialogue and a shared vision for a stable and prosperous hemisphere.

Events like Tour Firmeza demonstrate how the partnership continues to evolve to address emerging challenges. From joint training initiatives to humanitarian outreach, the collaboration reflects continued growing partnership between both nations.

By standing shoulder to shoulder with Panamanian counterparts, U.S. Army Soldiers reaffirmed a simple but enduring truth: a secure and prosperous Panama benefits the entire hemisphere. Through teamwork, transparency and respect for sovereignty, both nations continue to invest in a future defined by shared security and shared success.

AGUADULCE, Panamá — Soldados del Ejército de los Estados Unidos se unieron a instituciones de seguridad panameñas y líderes comunitarios durante el Tour Firmeza, organizado por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) el 28 de febrero de 2026, reforzando una colaboración basada en la seguridad compartida, el respeto mutuo y el compromiso con la prosperidad regional. El Tour Firmeza es un evento de alcance comunitario que se realiza en todo el país y refleja la cooperación duradera entre Estados Unidos y Panamá.

A lo largo del día, soldados del Ejército de los EE. UU. apoyaron tres puestos interactivos enfocados en la participación comunitaria, la excelencia profesional y la atención humanitaria, subrayando el principio de que entrenar juntos y servir juntos fortalece a ambas naciones.

En uno de los puestos, soldados de asuntos civiles distribuyeron mochilas a niños de Aguadulce, brindando apoyo tangible a las familias y generando confianza a través de la interacción personal.

“Esto tomó meses de esfuerzo, pero simplemente vernos aquí y darnos cuenta de que podemos apoyar a estas comunidades locales y a diferentes familias muestra el verdadero rostro del Ejército de EE.UU.”, dijo el capitán Raymond Rodríguez, asignado al 436.º Batallón de Asuntos Civiles.

La actividad transmitió un mensaje sencillo pero poderoso: la cooperación en seguridad es más efectiva cuando está basada en relaciones con las comunidades a las que sirve. Al trabajar junto a socios panameños, los soldados reafirmaron que Estados Unidos respeta el liderazgo y la soberanía de Panamá, al tiempo que mantiene su compromiso de invertir en un socio resiliente y autosuficiente.

Cerca de allí, instructores de selva del Curso de Operaciones en la Selva–Panamá realizaron demostraciones de nudos y técnicas de filtración de agua utilizadas para operar en entornos tropicales. El curso representa un símbolo del desarrollo profesional combinado en uno de los entornos más desafiantes del mundo.

Personal médico de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo brindó chequeos médicos a niños locales mientras distribuía peluches, combinando salud con diversión. La jornada médica reforzó un enfoque integral de la cooperación en seguridad, reconociendo que comunidades fuertes son fundamentales para la estabilidad nacional y regional.

Soldados de la 135.ª Banda del Ejército de la Guardia Nacional de Missouri participaron en un desfile junto a participantes panameños, acompañados por miembros de la banda de secundaria del Colegio Rodolfo Chiari. Posteriormente, la banda ofreció un concierto que reunió a residentes en una celebración de la cooperación.

“La música es un lenguaje universal, así que esto ha sido un intercambio cultural muy agradable”, dijo el suboficial jefe dos Keith Moyer, comandante de la 135.ª Banda del Ejército. “En el desfile tocamos con cuatro bandas diferentes. Son las mismas notas, solo que las organizamos de manera distinta. Pudimos tener una conversación musical con muchas personas diferentes. Fue increíble.”

La música y la celebración compartida sirvieron como recordatorio de que la relación entre Estados Unidos y Panamá va más allá de la cooperación en seguridad. Está fundamentada en el beneficio mutuo, el diálogo abierto y una visión compartida de un hemisferio estable y próspero.

Eventos como el Tour Firmeza demuestran cómo la colaboración continúa evolucionando para enfrentar desafíos emergentes. Desde iniciativas de entrenamiento conjunto hasta actividades de alcance humanitario, la colaboración refleja el continuo crecimiento de la relación entre ambas naciones.

Al mantenerse hombro a hombro con sus contrapartes panameñas, los soldados del Ejército de los Estados Unidos reafirmaron una verdad sencilla pero duradera: un Panamá seguro y próspero beneficia a todo el hemisferio. A través del trabajo en equipo, la transparencia y el respeto por la soberanía, ambas naciones continúan invirtiendo en un futuro definido por la seguridad compartida y el éxito compartido.