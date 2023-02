Integrating with neighbors provides lasting results

Para Articulo en Español desplazar hacia abajo



After nine months of planning, the Fuerza Aérea de Republica Dominicana and the U.S. Air Force partnered for an airshow at San Isidro Air Base, Dominican Republic, celebrating the FARD's 75th anniversary and demonstrating joint capabilities, Feb. 19, 2023.



The airshow offered a plethora of experiences to those in attendance, with units from Moody AFB, Dyess AFB and the FARD, spectators were able to see aircraft demos, parachute jumpers, statics and much more, all while the USAF and FARD were able to exhibit and accomplish successful logistic and operational capabilities as partner nations.



“The capabilities demonstrated and executed throughout the execution of the air show demonstrated Moody’s ability to logistically work with partner nation entities,” said Maj. Lawrence Thomas, 23rd Air Base Squadron, director of operations. “Interoperability is important because it allows us to build partner-nation relationships and to showcase our agile combat capabilities.”



The airshow is a small piece of a much larger exercise throughout the Caribbean, Operation Forward Tiger, encompassing maintenance integration, joint maritime operations, and community relations, enabling both nations to grow into a better force.



“Working together is very important,” said Coronel Mejia del Carmen, FARD A3 operations lead. “It is so important because we have common threats and these threats definitely affect us all equally. Working together strengthens us, so we can have better defense and security within our nations.”



Both nations were able to gain insight to the operations of one another, using the opportunity not just to demonstrate capabilities, but also to recognize differences and similarities between the nations.



“We are similar, our doctrine is based on the U.S.’s and the characteristic at the level of service to others is also very similar. We can learn a lot from the U.S., in fact we have been doing it for a long time,” Carmen said. “How the U.S. proceeds, procedures at the operational level and levels of standardization are definitely something we have to learn from the U.S. and continue to cultivate and grow in that sense.”



Not only has the airshow and exercise allowed each nation to learn and grow capabilities with one another, but it has also allowed Team Moody as ACC’s first Lead Wing to help set the precedent for future Lead Wings.



“As the first certified Lead Wing it feels good setting the blueprint for future Lead Wings,” Thomas said. “We were able to gain relationships, and achieve additional partner nation support – building relationships extends past the men and women we work with at Moody. More often than not, we as a force are working with partner nations, whether that’s in peaceful or wartime missions.”



Ultimately, the partnership creates a more confident sense of readiness – not only for the U.S., but the Dominican Republic as well.



“We are more prepared than before – I think the experiences we have shared made us better and more prepared,” Carmen said. “With the support of the United States in the Dominican Republic at the level of training and advice in different areas, we have been able to improve all the procedures we carry out for different issues such as humanitarian aid, disaster organization, drug trafficking and terrorism.”

La integración con los vecinos proporciona resultados duraderos.



Después de más de nueve meses de planificación, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Fuerza Aérea de EE.UU. se asociaron para un espectáculo aéreo en la Base Aérea de San Isidro, República Dominicana, celebrando el 75 aniversario de la FARD y demostrando capacidades conjuntas, el 19 de febrero de 2023.



El espectáculo aéreo ofreció una plétora de experiencias a los asistentes, con unidades de Moody AFB, Dyess AFB y la FARD, los espectadores pudieron ver demostraciones de aviones, saltadores en paracaídas, estáticos y mucho más, todo mientras la USAF y la FARD pudieron exhibir y lograr exitosas capacidades logísticas y operativas como naciones asociadas.



"Las capacidades demostradas y ejecutadas a lo largo de la realización del espectáculo aéreo pusieron de manifiesto la capacidad de Moody para trabajar logísticamente con entidades de naciones asociadas", declaró el Mayor Lawrence Thomas, Director de Operaciones del 23o Escuadrón de la Base Aérea. "La interoperabilidad es importante porque nos permite establecer relaciones con naciones asociadas y mostrar nuestras ágiles capacidades de combate".



El espectáculo aéreo es una pequeña pieza de un ejercicio mucho más amplio en todo el Caribe, la Operación Forward Tiger, que abarca la integración del mantenimiento, las operaciones marítimas conjuntas y las relaciones comunitarias, lo que permitirá a ambas naciones convertirse en una fuerza mejor.



"Trabajar juntos es muy importante", afirma Coronel Mejía del Carmen, jefe de operaciones de la FARD A3. "Es muy importante porque tenemos amenazas comunes y estas amenazas nos afectan definitivamente a todos por igual. Trabajar juntos nos fortalece, para que podamos tener una mejor defensa y seguridad dentro de nuestras naciones."



Ambas naciones pudieron conocer las operaciones de la otra, aprovechando la oportunidad no sólo para demostrar sus capacidades, sino también para reconocer las diferencias y similitudes entre ellas.



"Somos similares, nuestra doctrina se basa en la de Estados Unidos y la característica a nivel de servicio a los demás también es muy parecida. Podemos aprender mucho de EE.UU., de hecho llevamos mucho tiempo haciéndolo". dijo Carmen. "La forma de proceder de EE.UU., los procedimientos a nivel operativo y los niveles de estandarización son definitivamente algo que tenemos que aprender de EE.UU. y seguir cultivando y creciendo en ese sentido".



La exhibición aérea y las maniobras no sólo han permitido a cada nación aprender y desarrollar sus capacidades mutuamente, sino que también han permitido al Equipo Moody, como primera Ala Principal del ACC, sentar un precedente para las futuras Alas Principales.



Como primer Ala Líder certificada, me siento bien sentando las bases para futuras Alas Líderes", declaró Thomas. Hemos sido capaces de entablar relaciones y de conseguir apoyo adicional de los países asociados; el establecimiento de relaciones va más allá de los hombres y mujeres con los que trabajamos en Moody". La mayoría de las veces, como fuerza estamos trabajando con naciones asociadas, ya sea en misiones pacíficas o de guerra."



En última instancia, la asociación crea una sensación de preparación más segura, no sólo para Estados Unidos, sino también para la República Dominicana.



"Estamos más preparados que antes. Creo que las experiencias que hemos compartido nos hicieron mejores y más preparados", dijo Carmen. “Con el apoyo de Estados Unidos en República Dominicana a nivel de capacitación y asesoría en diferentes áreas hemos podido mejorar todos los trámites que realizamos para diferentes temas como ayuda humanitaria, organización de desastres, narcotráfico y terrorismo."

