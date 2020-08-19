الأسطول الأمريكي الخامس يرحب بالقائد الجديد

المنامة ، البحرين - أقام قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) ، والأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة (CMF) حفل تبديل القيادة في مركز الدعم البحري في البحرين في أغسطس 19.
بسبب جائحة الصحة العالمية ، تضمن الحفل مشاركة شخصية وعبر الاتصال المرئي للحد من كوفيد-19 (COVID-19).
تسلم نائب الأدميرال صمويل بابارو منصب نائب الأدميرال جيم مالوي كقائد للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.
الضابط المسؤول ، الجنرال كينيث ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ،سلط الضوء على التحديات الإقليمية خلال فترة ولاية مالوي.
قال ماكنزي في تسجيل فيديو مسبق: "جيم، هو مثال عن قائد قتالي معاصر ورفيع المستوى من فئة الثلاث نجوم. إنه يعرف الحق ، ويحول هذه الرؤية إلى واقع دائماً". "تحت قيادته ، أظهر الأسطول الخامس قدرة استثنائية لمواجهة التهديدات العملياتية وعزز موقعه في وقت قصير كـ "أسطول قتالي" حقيقي جاهز لخوض عمليات قتالية في وقت قصير... ومع انني لا اتمنى الوصول الى ذلك الحد ، فأنا واثق تماماً من وضع ومرونة قواتنا البحرية وقدرتنا على القتال مهما وحيثما دعت الحاجة".
منذ مايو 2019 ، زادت إيران من أنشطتها العدوانية والشائنة لتشمل المضايقات والهجمات على السفن ومصادرتها ، وسفن التنقيب، وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية ، ومواجهة غير آمنة من خلال الاستفزاز المباشر أو الملاحة البحرية غير مهنية.
سلط مالوي الضوء على الإنجازات التي حققتها فرق البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة وفريق المهام Sentinel ، مشيرًا إلى أهمية الشركاء الإقليميين والتحالف لضمان الأمن البحري.
قال مالوي: "مفتاح كل نجاحاتنا هو المصالح المشتركة ، والالتزام بسيادة القانون ، والمساعي التعاونية والمهنية - وهو تناقض كبير مع أولئك الذين يمارسون الإكراه ، والترهيب والتعتيم ، والذين قد يغرقون هذه المنطقة في صراع لتحقيق أهدافهم الخاصة ".
قاد مالوي ، الذي تولى القيادة في ديسمبر 2018 ، المنظمات الثلاث المكونة من آلاف العسكريين والمدنيين و 33 دولة شريكة ، خلال تحديات غامضة ومعقدة في المنطقة. أشرف مالوي أيضًا على إنشاء التحالف البحري الأمني العالمي، وذراعه العملي قوة المهام Sentinel.
قال مالوي: "في كل وقت ، تعمل قواتنا مع شراكائنا على تعزيز الأمن البحري وتوفير الطمأنينة لقطاع الشحن الحيوي من خلال حماية خطوط الملاحة الرئيسية التي تمر عبرها 20٪ من التجارة العالمية ؛ ومنع الاتجارغير المشروع بالمخدرات أو الفحم من تمويل المنظمات الإرهابية ؛ وتوفير استجابة سريعة للكوارث الطبيعية والمفتعلة ؛ وإبراز القوة القتالية البحرية لدعم عمليات (العزم الصلب) و Freedom’s Sentinel " .
يرسو الأسطول الخامس للولايات المتحدة من قبل الدولة المضيفة له البحرين ، وتنتهي مع القوات البحرية الشريكة لمصر من الغرب وباكستان من الشرق.
قال مالوي: "على الرغم من اننا لا نجتمع شخصياً، فنحن اليوم كأفراد ، وبحريات ودول ، مترابطون الآن أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى". "الشراكة مع NAVCENT تشكل المعيار الذهبي للتعاون البحري وعمليات الأمن البحرية في جميع أنحاء العالم. وأصبحت شراكاتنا الموثوقة أقوى وأكثر أهمية من أي وقت مضى! "
قال بابارو ، الذي شغل مؤخرًا منصب مدير العمليات في القيادة المركزية الأمريكية ، إن الانضمام إلى البحرية الأمريكية ، الأسطول الخامس وفريق القوات البحرية الأمريكية هو "شرف العمر".
قال بابارو: "كانت قيادة نائب الأدميرال جيم مالوي ملهمة. لا تزال البيئة الإستراتيجية تتميز بالتعقيد مع خصوم ومنافسين. تتطلب المهمة العمل الجماعي الذي عززه التحالف والقوة المشتركة - من قبل الجنرال ماكنزي ، نائب الأدميرال مالوي ، وزملائنا الشركاء والقيادة المشتركة ، وجميع الذين سبقونا ، ". "الشراكة والعمل الجماعي سيظلان من مصلحتنا."
تغطي منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة حوالي 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. يتألف الامتداد من 20 دولة ويتضمن ثلاث معابرهامة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي لليمن.
|Date Taken:
|08.19.2020
|Date Posted:
|08.19.2020 08:32
|Story ID:
|376308
|Location:
|BH
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This work, الأسطول الأمريكي الخامس يرحب بالقائد الجديد, by CPO Jay Chu, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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