الأسطول الأمريكي الخامس يرحب بالقائد الجديد

Photo By Petty Officer 3rd Class Dawson Roth | 200819-N-KZ419-0206 NAVAL SUPPORT ACTIVITY BAHRAIN (Aug. 19, 2020) Vice Adm. Jim...... read more read more Photo By Petty Officer 3rd Class Dawson Roth | 200819-N-KZ419-0206 NAVAL SUPPORT ACTIVITY BAHRAIN (Aug. 19, 2020) Vice Adm. Jim Malloy, commander of U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT), U.S. 5th Fleet and Combined Maritime Forces (CMF) salutes as he is relieved of command by incoming commander Vice Adm. Sam Paparo during the hybrid change of command onboard Naval Support Activity Bahrain Aug. 19, 2020. NAVCENT is the U.S. Navy element of U.S. Central Command in the U.S. 5th Fleet area of operations and encompasses about 2.5 million square miles of water area and includes the Arabian Gulf, Gulf of Oman, Red Sea and parts of the Indian Ocean. The expanse is comprised of 20 countries and includes three critical choke points at the Strait of Hormuz, the Suez Canal and the Strait of Bab al Mandeb at the southern tip of Yemen. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Dawson Roth) see less | View Image Page

المنامة ، البحرين - أقام قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) ، والأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة (CMF) حفل تبديل القيادة في مركز الدعم البحري في البحرين في أغسطس 19.



بسبب جائحة الصحة العالمية ، تضمن الحفل مشاركة شخصية وعبر الاتصال المرئي للحد من كوفيد-19 (COVID-19).



تسلم نائب الأدميرال صمويل بابارو منصب نائب الأدميرال جيم مالوي كقائد للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.



الضابط المسؤول ، الجنرال كينيث ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ،سلط الضوء على التحديات الإقليمية خلال فترة ولاية مالوي.



قال ماكنزي في تسجيل فيديو مسبق: "جيم، هو مثال عن قائد قتالي معاصر ورفيع المستوى من فئة الثلاث نجوم. إنه يعرف الحق ، ويحول هذه الرؤية إلى واقع دائماً". "تحت قيادته ، أظهر الأسطول الخامس قدرة استثنائية لمواجهة التهديدات العملياتية وعزز موقعه في وقت قصير كـ "أسطول قتالي" حقيقي جاهز لخوض عمليات قتالية في وقت قصير... ومع انني لا اتمنى الوصول الى ذلك الحد ، فأنا واثق تماماً من وضع ومرونة قواتنا البحرية وقدرتنا على القتال مهما وحيثما دعت الحاجة".



منذ مايو 2019 ، زادت إيران من أنشطتها العدوانية والشائنة لتشمل المضايقات والهجمات على السفن ومصادرتها ، وسفن التنقيب، وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية ، ومواجهة غير آمنة من خلال الاستفزاز المباشر أو الملاحة البحرية غير مهنية.



سلط مالوي الضوء على الإنجازات التي حققتها فرق البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة وفريق المهام Sentinel ، مشيرًا إلى أهمية الشركاء الإقليميين والتحالف لضمان الأمن البحري.



قال مالوي: "مفتاح كل نجاحاتنا هو المصالح المشتركة ، والالتزام بسيادة القانون ، والمساعي التعاونية والمهنية - وهو تناقض كبير مع أولئك الذين يمارسون الإكراه ، والترهيب والتعتيم ، والذين قد يغرقون هذه المنطقة في صراع لتحقيق أهدافهم الخاصة ".



قاد مالوي ، الذي تولى القيادة في ديسمبر 2018 ، المنظمات الثلاث المكونة من آلاف العسكريين والمدنيين و 33 دولة شريكة ، خلال تحديات غامضة ومعقدة في المنطقة. أشرف مالوي أيضًا على إنشاء التحالف البحري الأمني العالمي، وذراعه العملي قوة المهام Sentinel.



قال مالوي: "في كل وقت ، تعمل قواتنا مع شراكائنا على تعزيز الأمن البحري وتوفير الطمأنينة لقطاع الشحن الحيوي من خلال حماية خطوط الملاحة الرئيسية التي تمر عبرها 20٪ من التجارة العالمية ؛ ومنع الاتجارغير المشروع بالمخدرات أو الفحم من تمويل المنظمات الإرهابية ؛ وتوفير استجابة سريعة للكوارث الطبيعية والمفتعلة ؛ وإبراز القوة القتالية البحرية لدعم عمليات (العزم الصلب) و Freedom’s Sentinel " .







يرسو الأسطول الخامس للولايات المتحدة من قبل الدولة المضيفة له البحرين ، وتنتهي مع القوات البحرية الشريكة لمصر من الغرب وباكستان من الشرق.



قال مالوي: "على الرغم من اننا لا نجتمع شخصياً، فنحن اليوم كأفراد ، وبحريات ودول ، مترابطون الآن أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى". "الشراكة مع NAVCENT تشكل المعيار الذهبي للتعاون البحري وعمليات الأمن البحرية في جميع أنحاء العالم. وأصبحت شراكاتنا الموثوقة أقوى وأكثر أهمية من أي وقت مضى! "



قال بابارو ، الذي شغل مؤخرًا منصب مدير العمليات في القيادة المركزية الأمريكية ، إن الانضمام إلى البحرية الأمريكية ، الأسطول الخامس وفريق القوات البحرية الأمريكية هو "شرف العمر".



قال بابارو: "كانت قيادة نائب الأدميرال جيم مالوي ملهمة. لا تزال البيئة الإستراتيجية تتميز بالتعقيد مع خصوم ومنافسين. تتطلب المهمة العمل الجماعي الذي عززه التحالف والقوة المشتركة - من قبل الجنرال ماكنزي ، نائب الأدميرال مالوي ، وزملائنا الشركاء والقيادة المشتركة ، وجميع الذين سبقونا ، ". "الشراكة والعمل الجماعي سيظلان من مصلحتنا."



تغطي منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة حوالي 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. يتألف الامتداد من 20 دولة ويتضمن ثلاث معابرهامة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي لليمن.