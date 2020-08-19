Пятый флот США приветствует нового Командующего

В связи с глобальной пандемией, церемония проходила как виртуально, так и при личном участии для уменьшения возможности заражения COVID-19.
Вице-адмирал Сэмюэл Папаро сменил вице-адмирала Джима Маллоя на посту Командующего NAVCENT, 5-м флотом и CMF.
Председательствующий генерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), выделил региональные проблемы в период командования Маллоя.
«Джим олицетворяет само определение того, как должен выглядеть современный, высокопоставленный трехзвездный боевой командир. Он знает, как выглядит правильное решение и превращает это видение в реальность безошибочно», - сказал Маккензи в предварительно записанном видео. «Под его командованием 5-й флот продемонстрировал исключительную способность реагировать на оперативные угрозы и утвердил [себя] в положении настоящего «боевого флота», готового к крупным боевым действиям в короткие сроки ... и хотя я, конечно, надеюсь, что нам это делать не придется, я полностью уверен в готовности и стойкости наших военно-морских сил, а также в нашей способности генерировать боевую мощь, когда и где это необходимо».
С мая 2019 года Иран активизировал свою агрессивную и отвратительную деятельность, включая преследования, нападения и захват судов, минирования судов, сбивание американского беспилотника, а также небезопасные и непрофессиональные столкновения посредством прямой провокации или неумелой практики морского судоходства.
Маллой подчеркнул достижения команд NAVCENT, 5-го флота, CMF и оперативной группы Sentinel, отметив важность наличия региональных партнеров и партнеров по коалиции для обеспечения безопасности на море.
«Ключом ко всем нашим успехам были общие интересы, приверженность верховенству закона, совместные усилия и профессионализм, что является большим контрастом с теми, кто принуждает, запугивает, запутывает и втягивает этот регион в конфликт в своих интересах», - сказал Маллой.
Маллой, вступивший в должность в декабре 2018 года, возглавил три организации, состоящие из тысяч военнослужащих, гражданских лиц и 33 стран-партнеров, преодолевая неопределенные и сложные проблемы в регионе. Маллой также курировал создание Международной коалиции по обеспечению безопасности на море (IMSC) и ее оперативного подразделения, Task Force Sentinel.
«Каждый день, вместе с нашими партнерами, наши силы способствуют обеспечению безопасности на море и обеспечивают уверенность для очень важной судоходной отрасли, защищая ключевые торговые пути, по которым проходит 20% мировой торговли; пресекая незаконный оборот наркотиков или древесного угля, за счет которых финансируются террористические организации; обеспечивая быстрое реагирование в случае техногенных катастроф и стихийных бедствий и проецируя боевую мощь с моря в поддержку операций «Непоколебимая решимость» (англ. Inherent Resolve) и «Страж свободы» (англ. Freedom’s Sentinel), - сказал Маллой.
5-й флот США базируется в принимающей стране Бахрейне и поддерживается флотами-партнерами Египта на западе и Пакистана на востоке.
«Не позволяйте тому факту, что мы встречаемся сегодня виртуально, вводить вас в заблуждение: как отдельные лица, военно-морские силы и нации мы теперь связаны между собой больше, чем когда-либо», - сказал Маллой. «Партнерские отношения, которые определили методы работы NAVCENT устанавливают золотой стандарт военно-морского сотрудничества и операций по обеспечению безопасности на море по всему миру. Наши надежные партнерские отношения стали сильнее и важнее, чем когда-либо!»
Папаро, который в последнее время занимал должность директора по операциям Центрального командования США, сказал, что присоединение к команде NAVCENT, 5-го флота и CMF - это «честь всей жизни».
«Руководство вице-адмирала Джима Маллоя вдохновляет. Стратегическая обстановка по-прежнему отличается сложностью, наличием решительных противников и конкурентов. Эта миссия требует совместной работы, которую коалиция и объединенные силы развивают – и со стороны генерала Маккензи, вице-адмирала Маллоя, наших коллег и совместных командиров, а также всех тех, кто был до нас», - сказал Папаро. «Партнерство и командная работа по-прежнему будут нашим асимметричным преимуществом».
Район операций 5-го флота США составляет около 2,5 миллионов квадратных миль акватории и включает Персидский залив, Оманский залив, Красное море и части Индийского океана. Пространство состоит из 20 стран и включает три критических узких места в Ормузском проливе, Суэцком канале и Баб-эль-Мандебском проливе на южной оконечности Йемена.
|Date Taken:
|08.19.2020
|Date Posted:
|08.19.2020 05:58
|Story ID:
|376305
|Location:
|BH
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