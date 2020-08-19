Пятый флот США приветствует нового Командующего

Photo By Petty Officer 3rd Class Dawson Roth | 200819-N-KZ419-0206 NAVAL SUPPORT ACTIVITY BAHRAIN (Aug. 19, 2020) Vice Adm. Jim...... read more read more Photo By Petty Officer 3rd Class Dawson Roth | 200819-N-KZ419-0206 NAVAL SUPPORT ACTIVITY BAHRAIN (Aug. 19, 2020) Vice Adm. Jim Malloy, commander of U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT), U.S. 5th Fleet and Combined Maritime Forces (CMF) salutes as he is relieved of command by incoming commander Vice Adm. Sam Paparo during the hybrid change of command onboard Naval Support Activity Bahrain Aug. 19, 2020. NAVCENT is the U.S. Navy element of U.S. Central Command in the U.S. 5th Fleet area of operations and encompasses about 2.5 million square miles of water area and includes the Arabian Gulf, Gulf of Oman, Red Sea and parts of the Indian Ocean. The expanse is comprised of 20 countries and includes three critical choke points at the Strait of Hormuz, the Suez Canal and the Strait of Bab al Mandeb at the southern tip of Yemen. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Dawson Roth) see less | View Image Page

В связи с глобальной пандемией, церемония проходила как виртуально, так и при личном участии для уменьшения возможности заражения COVID-19.



Вице-адмирал Сэмюэл Папаро сменил вице-адмирала Джима Маллоя на посту Командующего NAVCENT, 5-м флотом и CMF.



Председательствующий генерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), выделил региональные проблемы в период командования Маллоя.



«Джим олицетворяет само определение того, как должен выглядеть современный, высокопоставленный трехзвездный боевой командир. Он знает, как выглядит правильное решение и превращает это видение в реальность безошибочно», - сказал Маккензи в предварительно записанном видео. «Под его командованием 5-й флот продемонстрировал исключительную способность реагировать на оперативные угрозы и утвердил [себя] в положении настоящего «боевого флота», готового к крупным боевым действиям в короткие сроки ... и хотя я, конечно, надеюсь, что нам это делать не придется, я полностью уверен в готовности и стойкости наших военно-морских сил, а также в нашей способности генерировать боевую мощь, когда и где это необходимо».



С мая 2019 года Иран активизировал свою агрессивную и отвратительную деятельность, включая преследования, нападения и захват судов, минирования судов, сбивание американского беспилотника, а также небезопасные и непрофессиональные столкновения посредством прямой провокации или неумелой практики морского судоходства.



Маллой подчеркнул достижения команд NAVCENT, 5-го флота, CMF и оперативной группы Sentinel, отметив важность наличия региональных партнеров и партнеров по коалиции для обеспечения безопасности на море.



«Ключом ко всем нашим успехам были общие интересы, приверженность верховенству закона, совместные усилия и профессионализм, что является большим контрастом с теми, кто принуждает, запугивает, запутывает и втягивает этот регион в конфликт в своих интересах», - сказал Маллой.



Маллой, вступивший в должность в декабре 2018 года, возглавил три организации, состоящие из тысяч военнослужащих, гражданских лиц и 33 стран-партнеров, преодолевая неопределенные и сложные проблемы в регионе. Маллой также курировал создание Международной коалиции по обеспечению безопасности на море (IMSC) и ее оперативного подразделения, Task Force Sentinel.



«Каждый день, вместе с нашими партнерами, наши силы способствуют обеспечению безопасности на море и обеспечивают уверенность для очень важной судоходной отрасли, защищая ключевые торговые пути, по которым проходит 20% мировой торговли; пресекая незаконный оборот наркотиков или древесного угля, за счет которых финансируются террористические организации; обеспечивая быстрое реагирование в случае техногенных катастроф и стихийных бедствий и проецируя боевую мощь с моря в поддержку операций «Непоколебимая решимость» (англ. Inherent Resolve) и «Страж свободы» (англ. Freedom’s Sentinel), - сказал Маллой.



5-й флот США базируется в принимающей стране Бахрейне и поддерживается флотами-партнерами Египта на западе и Пакистана на востоке.



«Не позволяйте тому факту, что мы встречаемся сегодня виртуально, вводить вас в заблуждение: как отдельные лица, военно-морские силы и нации мы теперь связаны между собой больше, чем когда-либо», - сказал Маллой. «Партнерские отношения, которые определили методы работы NAVCENT устанавливают золотой стандарт военно-морского сотрудничества и операций по обеспечению безопасности на море по всему миру. Наши надежные партнерские отношения стали сильнее и важнее, чем когда-либо!»



Папаро, который в последнее время занимал должность директора по операциям Центрального командования США, сказал, что присоединение к команде NAVCENT, 5-го флота и CMF - это «честь всей жизни».



«Руководство вице-адмирала Джима Маллоя вдохновляет. Стратегическая обстановка по-прежнему отличается сложностью, наличием решительных противников и конкурентов. Эта миссия требует совместной работы, которую коалиция и объединенные силы развивают – и со стороны генерала Маккензи, вице-адмирала Маллоя, наших коллег и совместных командиров, а также всех тех, кто был до нас», - сказал Папаро. «Партнерство и командная работа по-прежнему будут нашим асимметричным преимуществом».



Район операций 5-го флота США составляет около 2,5 миллионов квадратных миль акватории и включает Персидский залив, Оманский залив, Красное море и части Индийского океана. Пространство состоит из 20 стран и включает три критических узких места в Ормузском проливе, Суэцком канале и Баб-эль-Мандебском проливе на южной оконечности Йемена.