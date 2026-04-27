U.S. Army Sgt. Oscar Servin, a tactical unmanned aircraft system specialist, assigned to 2d Squadron, 2d Cavalry Regiment, readies a Hornet, one-way strike drone, for launch in preparation for Project Flytrap at Pabradė Training Area, Lithuania, May 3, 2026. FlyTrap is a counter-unmanned aerial system exercise designed to integrate emerging technologies and inform future Army requirements and doctrine. (U.S. Army Reserve photo by Sgt. Joseph Honce)
|Date Taken:
|05.03.2026
|Date Posted:
|05.05.2026 03:28
|Photo ID:
|9661827
|VIRIN:
|260503-A-AH359-5726
|Resolution:
|5606x3737
|Size:
|2.34 MB
|Location:
|PABRADE, LT
|Hometown:
|SAN ARDO, CALIFORNIA, US
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
This work, Emerging Technology: Cavalry scouts with 2CR make final preparations for Flytrap [Image 5 of 5], by SGT Joseph Honce, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.