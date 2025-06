Date Taken: 06.12.2025 Date Posted: 06.12.2025 08:43 Story ID: 500407 Location: ROTA, ES

Web Views: 5 Downloads: 0

PUBLIC DOMAIN

This work, La comandancia de las Actividades Navales de Estados Unidos en España celebra su ceremonia de cambio de mando en la Base Naval de Rota, by LT Daniel Ehrlich, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.