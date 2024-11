El Lago J. Percy Priest promueve un anuncio de servicio público en español sobre seguridad acuática para informar a los visitantes hispanos

Photo By Leon Roberts | El guardabosques Giovanny Espinoza y la especialista en Igualdad de Oportunidades en...... read more read more Photo By Leon Roberts | El guardabosques Giovanny Espinoza y la especialista en Igualdad de Oportunidades en el Empleo Marcella Lozano se preparan para filmar un anuncio de servicio público de seguridad invernal en español el 9 de octubre de 2024 en la costa del lago J. Percy Priest en Nashville, Tennessee. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos está promoviendo el PSA para informar a los visitantes hispanos sobre la seguridad del agua en el lago. (Photo de USACE por Leon Roberts) see less | View Image Page

Con las temperaturas más frías y el invierno acercándose rápidamente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. está promoviendo un anuncio de servicio público de seguridad en el agua en español para informar a los visitantes hispanos en el lago J. Percy Priest.



John Baird, especialista en recursos naturales de la Sección de Operaciones del Distrito de Nashville de USACE, dijo que el Cuerpo de Ingenieros está intensificando sus esfuerzos para conectarse con los visitantes de habla hispana que obviamente no entienden los mensajes de seguridad en el agua en inglés.



"Este anuncio de servicio público es un primer paso significativo para llegar a los hispanos", dijo Baird. "Además, estamos trabajando para instalar letreros en español con énfasis en la seguridad en el agua. También estamos obteniendo artículos de obsequio de seguridad en el agua para atraer a nuestros visitantes. Esperemos que podamos construir una relación sólida con los grupos de habla hispana para comprender mejor sus preocupaciones e intereses con respecto a la seguridad del agua."



Este PSA para climas fríos aborda peligros potenciales como la hipotermia al recrearse en temperaturas gélidas cerca y sobre el agua durante el otoño y el invierno.



El guardabosques Giovanny Espinoza, especialista en recursos naturales de Old Hickory Lake, se ofreció como voluntario para aparecer en el anuncio de servicio público porque sintió que es importante llegar al creciente número de hispanohablantes en J. Percy Priest Lake y crear un entorno más seguro e inclusivo.



"Es posible que la seguridad en el agua no se haya dado ni traducido anteriormente, por lo que creo que esto puede establecer una base sólida y ayudar a mantener seguros a los visitantes", dijo Espinoza.



Al recrearse durante el invierno, Espinoza dijo que es muy importante que los visitantes tomen precauciones para mantenerse calientes. Esto es especialmente cierto cuando se navega y la temperatura baja debido a la sensación térmica, lo que hace que la temperatura corporal baje.



"Es importante usar guantes, gorros, bufandas y varias capas", agregó Espinoza. "Beba muchos líquidos, ya sea agua o una bebida caliente. Incluso cuando no esté en el agua o cerca de ella, es importante vestirse abrigado y mantenerse hidratado durante la temporada de invierno, ya que beber líquidos puede ayudar a mantener la temperatura corporal adecuada."



Marcella Lozano, especialista en Igualdad de Oportunidades de Empleo en el Distrito de Nashville, también aparece en el anuncio de servicio público y ayudó a traducir el guión del video del inglés al español.



"Es importante para mí representar a la alta población hispana en esta área", dijo Lozano. "Quiero que aquellos que solo hablan español entiendan lo que implica mantenerse seguro en el agua y al navegar."



Lozano agregó que el Cuerpo de Ingenieros reconoce que es necesario superar las barreras del idioma para educar a los hispanohablantes sobre la seguridad en el agua y la importancia de usar chalecos salvavidas para que puedan evitar accidentes al recrearse cerca del agua.



El Distrito de Nashville se encuentra en la etapa de planificación de la búsqueda de un traductor en www.volunteer.gov que vivirá en el proyecto y asistirá a los visitantes de habla hispana.



Para obtener más información, llame al Centro de Visitantes del Lago J. Percy Priest al 615-889-1975 y siga al lago en Facebook en www.facebook.com/jpercypriestlake.



El público puede obtener noticias, actualizaciones e información del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Distrito de Nashville en el sitio web del distrito en https://www.lrd.usace.army.mil/About/Districts/Nashville-District/, en Facebook en www.facebook.com/nashvillecorps y en X (anteriormente Twitter) en www.x.com/nashvillecorps. Síganos en LinkedIn para conocer las últimas oportunidades de empleo y contratación del Distrito de Nashville en https://www.linkedin.com/company/u-s-army-corps-of-engineers-nashville-district.