USAG Benelux Spotlight: Mark Fricke

Courtesy Photo | Mark Fricke adjusts a horse saddle for his daughter's weekly lesson at a private stable in Genk, Belgium on Jan. 31, 2024. Fricke regularly de-stresses physically and mentally with activities involving horses in order to unwind from his busy day job as an energy manager for U.S. Army Garrison Benelux at Army Prepositioned Stock-2 site in Zutendaal, Belgium. (Photo by Barbara Van Praet)

[Editor’s Note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on Mark Fricke, energy manager at Army Prepositioned Stock-2 Zutendaal, Belgium, who strives for resilience in multiple aspects of his life including at home and around horses.]



BRUNSSUM, Netherlands – Energy manager by day and cowboy by night, Mark Fricke finds passion in pursuing resiliency in both his professional and personal life.



In his job with U.S. Army Garrison Benelux for the past six years, Fricke aims to incorporate new, adaptive energy systems on military installations through the implementation of renewable and sustainable projects. As an energy manager, he travels between the U.S. military sites at Brunssum and Eygelshoven, the Netherlands; Bremerhaven and Dülmen, Germany; and Zutendaal, Belgium working on solutions to conserve energy and improve resilience.



“It’s important for me to make a difference,” said Fricke, adding that he enjoys the diverse environment in multiple countries with different types of people.



Fricke explained his mission to build sustainable systems at the military sites in order to prepare for future emergencies. If a country’s electrical grid experiences reduced capacity or an outage, electricity becomes essential to maintain protective forces.



“The average person is not aware of what is happening on the military side and what is needed to protect the country,” he said. “That is my biggest concern: making a resilient [military site], being self-sufficient and also making sure that the utilities are provided.”



While his work and home improvements revolve around materials, mechanics, and electricity to build resilience, Fricke also finds high value in strengthening the resiliency of the mind and body. Taking a break from the technical side, he spends his free time unwinding with horses.



“When working with horses, my mind closes off everything else,” said Fricke. “It’s one of the moments in my day-to-day life that I really can shut off, and that’s really needed from time to time. One has to have something like that, otherwise the brain keeps working.”



In 2019, he found an opportunity for a day-long mountainous horse ride after one of his work trips to Denver, Colorado. The guide, a former Army Ranger, shared how he worked with military members with Post Traumatic Stress through therapeutic trail rides. Fricke resonated with the effort as he experienced his own type of peace through the adventure.



Fricke pursued more horsebacking riding trips to places such as Ireland for a week; the Ardennes, Belgium for a two-night camping trip; and to France for an experience on the beach.



“The connection with the horse and nature [is] … what is important,” said Fricke. “Horses, people, bonfire, good talks, and you’re all set. What [more] do you need in life?”



Most recently, Fricke began taking his 8-year-old daughter Olivia to the stables for her to begin learning how to ride. After two months of lessons, Fricke can see her happiness also grow in the presence of horses. Their visits continue once a week as she progresses in comfort and ability. He finds great joy sharing his passion for horses with his daughter and sharing these moments to unwind with her.



“With horses … they just accept you for you and they don’t have any biases or hidden agendas,” he said. “They recharge my batteries for sure.”



USAG Benelux Schijnwerper: Mark Fricke



[Notitie van de redactie: In deze serie schijnen we een licht op onze werknemers in en rond de Benelux. Deze Spotlight gaat over Mark Fricke, energiemanager bij Army Prepositioned Stock-2 Zutendaal, België, die streeft naar veerkracht in meerdere aspecten van zijn leven, waaronder thuis en rond paarden.]



BRUNSSUM, Nederland - Overdag energiemanager en 's nachts cowboy, Mark Fricke vindt passie in het nastreven van veerkracht in zowel zijn professionele als persoonlijke leven.



In zijn functie bij het U.S. Army Garrison Benelux, waar hij al zes jaar werkt, streeft Fricke ernaar om nieuwe, adaptieve energiesystemen op militaire installaties te implementeren door middel van hernieuwbare en duurzame projecten. Als energiemanager reist hij tussen de Amerikaanse militaire locaties in Brunssum en Eygelshoven, Nederland; Bremerhaven en Dülmen, Duitsland; en Zutendaal, België om te werken aan oplossingen om energie te besparen en de veerkracht te verbeteren.



"Het is belangrijk voor mij om een verschil te maken," zei Fricke en hij voegde eraan toe dat hij geniet van de diverse omgevingen in meerdere landen met verschillende mensen.



Fricke legde uit dat het zijn missie is om duurzame systemen te bouwen op de militaire locaties om voorbereid te zijn op toekomstige noodsituaties. Als de capaciteit van het elektriciteitsnet van een land afneemt of als er een storing optreedt, is elektriciteit essentieel om de beschermende strijdkrachten in stand te houden.



"De gemiddelde persoon is zich niet bewust van wat er gebeurt aan de militaire kant en wat er nodig is om het land te beschermen," zei hij. "Dat is mijn grootste zorg: een veerkrachtig [militair terrein] maken, zelfvoorzienend zijn en ervoor zorgen dat de nutsvoorzieningen aanwezig zijn."



Terwijl zijn werk en de verbouwing [van zijn huis] draaien om materialen, mechanica en elektriciteit om veerkracht op te bouwen, vindt Fricke ook veel waarde in het versterken van de veerkracht van lichaam en geest. Om even afstand te nemen van de technische kant, ontspant hij in zijn vrije tijd door met paarden bezig te zijn.



"Als ik met paarden werk, sluit mijn geest al het andere af", zegt Fricke. "Het is een van de momenten in mijn dagelijks leven dat ik me echt kan afsluiten, en dat is af en toe echt nodig. Je moet zoiets [in je leven] hebben, anders blijven de hersenen maar doorwerken."



In 2019 vond hij na een van zijn werkreizen naar Denver, Colorado, een kans om een dag lang te paard door de bergen te trekken. De gids, een voormalig Army Ranger, vertelde hoe hij met militairen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) werkte door middel van therapeutische buitenritten. Fricke voelde zich verbonden met de inspanning [van de gids] toen hij zijn eigen soort vrede beleefde tijdens het avontuur.



Fricke maakte meer paardrijtochten naar plaatsen zoals Ierland voor een week, de Ardennen in België voor een kampeertocht van twee nachten en naar Frankrijk voor een ervaring op het strand.



"De band met het paard en de natuur [is] ... wat belangrijk is," zei Fricke. "Paarden, mensen, een kampvuur, goede gesprekken en je bent er helemaal klaar voor. Wat [meer] heb je nodig in het leven?"



Fricke nam onlangs zijn 8-jarige dochter Olivia mee naar de manege om haar te leren paardrijden. Na twee maanden lessen ziet Fricke ook haar geluk groeien in de aanwezigheid van paarden. Hun wekelijkse bezoekjes gaan door naarmate ze comfortabeler en vaardiger wordt. Hij vindt het heerlijk om zowel zijn passie voor paarden als deze momenten van ontspanning met zijn dochter te delen.



"Met paarden ... ze accepteren je gewoon zoals je bent en ze hebben geen vooroordelen of verborgen agenda's," zei hij. "Ze laden zeker mijn batterijen op."



USAG Benelux Rampenlicht: Mark Fricke



[Anmerkung der Redaktuerin: In dieser Serie beleuchten wir unsere Belegschaft in und um die Benelux-Länder. Dieses Rampenlicht ist auf Mark Fricke, Energiemanager im Army Prepositioned Stock-2 Zutendaal, Belgien, der sich in vielen Bereichen seines Lebens um Resilienz bemüht, auch zu Hause und im Umgang mit Pferden.



BRUNSSUM, Niederlande - Tagsüber ist er Energiemanager, nachts Cowboy. Für Mark Fricke ist es eine Leidenschaft, sowohl im Beruf als auch im Privatleben nach Belastbarkeit zu streben.



In den letzten sechs Jahren war Fricke bei der U.S. Army Garrison Benelux tätig, um durch die Umsetzung erneuerbarer und nachhaltiger Projekte neue, anpassungsfähige Energiesysteme in Militäreinrichtungen einzubinden. Als Energiemanager pendelt er zwischen den US-Militärstandorten Brunssum und Eygelshoven (Niederlande), Bremerhaven und Dülmen (Deutschland) sowie Zutendaal (Belgien) und arbeitet an Lösungen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit.



"Es ist mir wichtig, etwas zu bewirken", sagte Fricke und fügte hinzu, dass er das vielfältige Umfeld in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Menschen genieße.



Fricke erläuterte seine Aufgabe, nachhaltige Systeme an den Militärstandorten aufzubauen, um auf künftige Notfälle vorbereitet zu sein. Wenn die Kapazität des Stromnetzes eines Landes verringert wird oder ausfällt, ist die Stromversorgung für die Aufrechterhaltung der Schutzkräfte unerlässlich.



"Der Durchschnittsbürger weiß nicht, was auf militärischer Seite geschieht und was zum Schutz des Landes erforderlich ist", sagte er. "Das ist mein größtes Anliegen: einen widerstandsfähigen [Militärstandort] zu schaffen, autark zu sein und auch dafür zu sorgen, dass die Versorgungseinrichtungen vorhanden sind.



Während sich seine Arbeit und seine Hausverbesserungen um Materialien, Mechanik und Elektrizität drehen, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken, legt Fricke auch großen Wert auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Geist und Körper. Wenn er sich eine Pause von der technischen Seite gönnt, verbringt er seine Freizeit mit Pferden.



"Wenn ich mit Pferden arbeite, schließe ich alles andere aus", sagt Fricke. "Das ist einer der Momente in meinem Alltag, in denen ich wirklich abschalten kann, und das brauche ich auch ab und zu. So etwas muss man haben, sonst arbeitet das Gehirn weiter."



Im Jahr 2019 fand er nach einem seiner Arbeitsausflüge nach Denver, Colorado, eine Gelegenheit für einen eintägigen Ausritt in die Berge. Der Reiseleiter, ein ehemaliger Army Ranger, erzählte, wie er durch therapeutische Ausritte mit Militärangehörigen mit posttraumatischem Stress arbeitete. Fricke war von dieser Arbeit begeistert, da er durch das Abenteuer seine eigene Art von Frieden erfuhr.



Fricke unternahm weitere Reitausflüge, z. B. nach Irland für eine Woche, in die belgischen Ardennen für einen Campingausflug mit zwei Übernachtungen und nach Frankreich für ein Erlebnis am Strand.



"Die Verbindung mit dem Pferd und der Natur [ist] ... das, was wichtig ist", sagte Fricke. "Pferde, Menschen, Lagerfeuer, gute Gespräche, und schon ist man fertig. Was [mehr] braucht man im Leben?"



Seit kurzem nimmt Fricke seine 8-jährige Tochter Olivia mit in den Stall, damit sie das Reiten lernt. Nach zwei Monaten Unterricht kann Fricke feststellen, dass sie in der Gegenwart von Pferden immer glücklicher wird. Die Besuche finden weiterhin einmal pro Woche statt, während sie sich immer wohler fühlt und immer besser reiten kann. Es macht ihm große Freude, seine Leidenschaft für Pferde mit seiner Tochter zu teilen und diese Momente der Entspannung mit ihr zu teilen.



"Bei Pferden ... akzeptieren sie dich einfach so, wie du bist, und sie haben keine Vorurteile oder versteckten Absichten", sagte er. "Sie laden meine Batterien auf jeden Fall auf."



