FARD and 23 AEW ensure safety with air show emergency response

Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) and 23rd Air Expeditionary Wing first responders provided incident command and control, emergency recovery search, and medical care after a trussed canopy providing shade for over one hundred air show viewers fell and injured nine people at San Isidro Air Base, Dominican Republic, Feb. 19, 2023.



U.S. and Dominican Republic air force first responders had been working together to provide emergency response familiarity and training, then put that training into action when a real-world safety incident occurred, ensuring air show viewers were accounted for and received necessary medical attention.



“All parties responded as a singular unit, made it through translation barriers, and provided services to those in need,” said Senior Master Sgt. Justin Hrusovsky, 23d Air Expeditionary Wing fire chief. “This integration helps strengthen relationships and showcase tactics and procedures to improve capabilities for future operational responses.”



Both U.S. and Dominican Republic fire fighters responded to the unforeseen event and implemented pre-established emergency response plans.



“We are very grateful to be able to learn and work hand-in-hand with our friends from the United States Air Force,” said 1st Lt. Ernesto Sanchez Peralta, Fuerza Aérea de la Republica Dominicana officer in charge of Aerial Search and Rescue Division. “This was very important, because they demonstrated a lot of professionalism, in which we were able to learn from them and become a stronger unit.”



These first responder organizations' missions are to mitigate dangerous situations, prevent further danger or harm after emergencies occur, and provide life-saving medical care and fire response.



“This is exactly why myself and fellow medical personnel joined, deployment, real world action is what we train for,” said Master Sgt. Frank Yuvan, 23rd Air Expeditionary Wing Individual Duty Medical Technician. “Being able to actually engage collectively with a partner nation to achieve a singular goal is a high point in anyone’s career. I don’t believe the response achieved that day would have been as successful without either party.”



Teaming with host nation first responders increases the amount of capabilities available for emergency response and provides an increased capability to mitigate risk associated with aircraft and airfield operations.



“Working with host nation responders has always been an integral part of our operations,” Hrusovsky said. “While we never want an emergency to happen, it was an opportunity to showcase our training and integration during an actual real-world event.”



Four U.S. Air Force fire fighters and three medical professionals responded to the incident and worked with their FARD partners to rapidly stabilize and transport five high priority patients to the local hospital while treating four more patients for minor injuries.



“Our integration with the FARD was seamless and all parties executed their roles, resulting in the safety of the crowd and members in the emergency response area,” Hrusovsky said.



La FARD y el 23 AEW garantizan la seguridad de la respuesta inmediata de emergencia en el espectáculo aéreo



Los equipos de respuesta inmediata de la FARD y el Ala 23 dieron control y comando, búsqueda de emergencia y asistencia medica a nueve personas después que colapsó un toldo de protección solar que proveía sombra para más de cien personas mientras disfrutaban el espectáculo aéreo en la base de San Isidro, República Dominicana el 19 de Febrero 2023.



Miembros de las Fuerza Aérea Estadounidense y de la República Dominicana trabajaron juntos proveyendo entrenamiento de familiarización, luego utilizaron ese entrenamiento cuando el incidente real ocurrió, asegurándose que los espectadores del espectáculo aéreo estuvieran contabilizados y recibieran atención medica.



“Todos los miembros respondieron como una sola unidad, se logró romper las barreras de lenguaje y se le administró atención medica a todo aquel que lo necesitaba” dijo, Senior Master Sgt. Justin Hrusovsky Jefe de Bomberos del Ala Expedicionaria Aérea 23. “Esta integración nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones y mostrar nuestros procedimientos y tácticas para mejorar las capacidades para futuras respuestas operacionales.”



Bomberos de la Fuerza Aérea Americana y de la República Dominicana respondieron al incidente e implementaron el plan preestablecido de respuesta de emergencia.



“Estamos muy agradecidos de poder aprender y trabajar de la mano con nuestros amigos de la Fuerza Aérea Estadounidense,” dijo el Primer Teniente Ernesto Sanchez Peralta, Oficial a Cargo de Búsqueda Aérea y División de Rescate de la FARD. “Esto fue muy importante, porque ellos demostraron mucho profesionalismo y por ende pudimos aprender de ellos y convertirnos en una unidad mas fuerte.”



Las misiones de organizaciones de primeros auxilios y respuesta inmediata son, mitigar situaciones peligrosas, prevenir peligros futuros después de que ocurra una emergencia y proveer servicio medico y respuesta a incendios.



“Esta es exactamente la razón por la cual mis compañeros medicos y yo ingresamos a las Fuerzas Armadas, despliegues y situaciones reales, es para lo que entrenamos” dijo, Master Sgt. Frank Yuvan, Técnico Medico del Ala Expedicionaria Aérea 23. “Ser capaz de comprometerse colectivamente con un país aliado para alcanzar un objetivo singular es un punto alto en la carrera de cualquier persona. No creo que la respuesta obtenida ese día hubiera sido tan excelente sin los dos grupos.”



La colaboración con el personal de respuesta inmediata del país anfitrión aumenta las capacidades disponibles para responder a emergencias y proporcionan una mayor capacidad para mitigar los riesgos asociados a las operaciones de aeronaves y aeródromos.



"Trabajar con el personal de respuesta inmediata del país anfitrión siempre ha sido parte integral de nuestras operaciones", declaró Hrusovsky. "Aunque nunca queremos que se produzca una emergencia, lo sucedido nos brindó la oportunidad de mostrar nuestra formación e integración durante un acontecimiento real".



Cuatro bomberos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y tres profesionales médicos acudieron al incidente y trabajaron con sus compañeros de la FARD para estabilizar rápidamente y trasladar a cinco pacientes de alta prioridad al hospital local, al mismo tiempo que atendían a otros cuatro por heridas menores.



"Nuestra integración con la FARD fue perfecta y todas las partes desempeñaron sus funciones, lo que permitió garantizar la seguridad de la multitud y de los miembros de la zona de respuesta a emergencias", declaró Hrusovsky.