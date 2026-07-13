U.S. Army Garrison Okinawa Directorate of Public Works Operations and Maintenance Division removed an uprooted banyan tree on June 13, 2026, at Torii Station, Japan.
|Date Taken:
|07.12.2026
|Date Posted:
|07.15.2026 19:00
|Photo ID:
|9813068
|VIRIN:
|260712-A-QC559-7040
|Resolution:
|4032x3024
|Size:
|3.87 MB
|Location:
|OKINAWA, JP
|Web Views:
|4
|Downloads:
|0
This work, USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris [Image 8 of 8], by Natalie Stanley, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
No keywords found.