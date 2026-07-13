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    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris [Image 6 of 8]

    Issued by: on
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    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris

    OKINAWA, JAPAN

    07.12.2026

    Photo by Natalie Stanley 

    U.S. Army Garrison Okinawa

    U.S. Army Garrison Okinawa Directorate of Public Works Operations and Maintenance Division removed an uprooted banyan tree on June 13, 2026, at Torii Station, Japan.

    IMAGE INFO

    Date Taken: 07.12.2026
    Date Posted: 07.15.2026 19:00
    Photo ID: 9813068
    VIRIN: 260712-A-QC559-7040
    Resolution: 4032x3024
    Size: 3.87 MB
    Location: OKINAWA, JP
    Web Views: 4
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris [Image 8 of 8], by Natalie Stanley, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris
    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris

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    USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

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    TAGS

    USARJ, Typhoon Bavi, Readiness, Directorate of Public Works

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