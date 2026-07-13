Date Taken: 07.12.2026 Date Posted: 07.15.2026 19:00 Photo ID: 9813058 VIRIN: 260712-A-QC559-8750 Resolution: 5712x4284 Size: 9.34 MB Location: OKINAWA, JP

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This work, USAG Okinawa DPW clears Typhoon Bavi debris [Image 8 of 8], by Natalie Stanley, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.