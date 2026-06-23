(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training [Image 11 of 11]

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training

    SOUTH KOREA

    06.04.2026

    Photo by Geonwoo Park 

    2nd Combat Aviation Brigade

    A U.S. Army CH-47 Chinook assigned to 3rd Battalion, 2nd Aviation Regiment, 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK-U.S. Combined Division, lands on a vessel during deck landing qualification training at an undisclosed location, June 5, 2026. Deck landing qualifications enable aircrews to practice operating from maritime platforms, enhancing interoperability and aviation readiness in complex operational environments. (U.S. Army photo by Sgt. GeonWoo Park)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 06.04.2026
    Date Posted: 06.24.2026 01:28
    Photo ID: 9769181
    VIRIN: 260605-O-A1109-1015
    Resolution: 2048x1365
    Size: 985.84 KB
    Location: KR
    Web Views: 3
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training [Image 11 of 11], by Geonwoo Park, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training
    3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    2CAB, 2ID, EighthArmy, U.S. Army

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download
  •   Validate Your Account to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Photo
  •   Download Gallery
  •   Add to My Albums
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Photo
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Photo
  •   Add Gallery to Playlist
  •   Distribute Gallery