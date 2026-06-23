A U.S. Army CH-47 Chinook assigned to 3rd Battalion, 2nd Aviation Regiment, 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK-U.S. Combined Division, lands on a vessel during deck landing qualification training at an undisclosed location, June 5, 2026. Deck landing qualifications enable aircrews to practice operating from maritime platforms, enhancing interoperability and aviation readiness in complex operational environments. (U.S. Army photo by Sgt. GeonWoo Park)
|Date Taken:
|06.04.2026
|Date Posted:
|06.24.2026 01:28
|Photo ID:
|9769170
|VIRIN:
|260605-O-A1109-1012
|Resolution:
|2048x1365
|Size:
|1.26 MB
|Location:
|KR
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
This work, 3-2 GSAB Conducts Deck Landing Qualification Training [Image 11 of 11], by SPC Kalisber Ortega, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.