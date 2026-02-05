2-2 AHB Conducts Combined Night Air Assault Training

U.S. Army Soldiers assigned to 2nd Battalion, 2nd Aviation Regiment, 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK–U.S. Combined Division, alongside U.S. Army Special Forces Operational Detachment-Alpha and Republic of Korea Special Operations Forces, conduct combined air assault operations during day and night training, Feb. 2, 2026. The training enhances interoperability, mission command, and rapid force projection capabilities, strengthening combined readiness across the Korean Peninsula. (U.S. Army photo by Richard Kim)
|Date Taken:
|02.01.2026
|Date Posted:
|02.05.2026 22:54
|Photo ID:
|9509440
|VIRIN:
|260202-A-YG332-1018
|Resolution:
|4928x3280
|Size:
|5.25 MB
|Location:
|SUNGNAM (SEOUL AB), KR
|Web Views:
|5
|Downloads:
|0
