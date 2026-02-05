(e.g. yourname@email.com)

    2-2 AHB Conducts Combined Night Air Assault Training

    2-2 AHB Conducts Combined Night Air Assault Training

    SUNGNAM (SEOUL AB), SOUTH KOREA

    02.01.2026

    Photo by Richard Kim 

    2nd Combat Aviation Brigade

    U.S. Army Soldiers assigned to 2nd Battalion, 2nd Aviation Regiment, 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK–U.S. Combined Division, alongside U.S. Army Special Forces Operational Detachment-Alpha and Republic of Korea Special Operations Forces, conduct combined air assault operations during day and night training, Feb. 2, 2026. The training enhances interoperability, mission command, and rapid force projection capabilities, strengthening combined readiness across the Korean Peninsula. (U.S. Army photo by Richard Kim)

    Date Taken: 02.01.2026
    Date Posted: 02.05.2026 22:54
    Photo ID: 9509433
    VIRIN: 260202-A-YG332-1016
    Resolution: 4928x3280
    Size: 1.95 MB
    Location: SUNGNAM (SEOUL AB), KR
    Web Views: 6
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 2-2 AHB Conducts Combined Night Air Assault Training [Image 19 of 19], by Richard Kim, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

