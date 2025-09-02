Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Fort Carson School Zone Safety

    FORT CARSON, COLORADO, UNITED STATES

    08.27.2025

    Video by John Switzer 

    Fort Carson Public Affairs Office

    SCHOOL IS BACK IN SESSION, AND THAT MEANS SCHOOL ZONES ARE IN FULL EFFECT. LET'S PRIORITIZE OUR CHILDREN'S SAFETY. SLOW DOWN TO THE POSTED SPEED LIMIT, USUALLY 20 MPH. KEEP YOUR EYES PEELED FOR CHILDREN CROSSING THE STREET, ESPECIALLY NEAR CROSSWALKS. BE PREPARED TO STOP SUDDENLY. WHEN A SCHOOL BUS IS STOPPED WITH ITS FLASHING RED LIGHTS, TRAFFIC IN BOTH DIRECTIONS MUST COME TO A COMPLETE STOP. NEVER PASS A STOPPED SCHOOL BUS. A FEW EXTRA MOMENTS OF CAUTION CAN PREVENT A LIFETIME OF REGRET. LET'S ALL WORK TOGETHER TO KEEP OUR KIDS SAFE ON FORT CARSON.

    Date Taken: 08.27.2025
    Date Posted: 09.03.2025 14:58
    Category: PSA
    Video ID: 975668
    VIRIN: 250827-O-UR003-1132
    Filename: DOD_111268458
    Length: 00:00:28
    Location: FORT CARSON, COLORADO, US

    TAGS

    FORT CARSON
    SAFETY FIRST
    SCHOOL ZONE SAFETY
    SPEEDING IN SCHOOL SAFETY ZONES

