Fort Carson School Zone Safety

SCHOOL IS BACK IN SESSION, AND THAT MEANS SCHOOL ZONES ARE IN FULL EFFECT. LET'S PRIORITIZE OUR CHILDREN'S SAFETY. SLOW DOWN TO THE POSTED SPEED LIMIT, USUALLY 20 MPH. KEEP YOUR EYES PEELED FOR CHILDREN CROSSING THE STREET, ESPECIALLY NEAR CROSSWALKS. BE PREPARED TO STOP SUDDENLY. WHEN A SCHOOL BUS IS STOPPED WITH ITS FLASHING RED LIGHTS, TRAFFIC IN BOTH DIRECTIONS MUST COME TO A COMPLETE STOP. NEVER PASS A STOPPED SCHOOL BUS. A FEW EXTRA MOMENTS OF CAUTION CAN PREVENT A LIFETIME OF REGRET. LET'S ALL WORK TOGETHER TO KEEP OUR KIDS SAFE ON FORT CARSON.
|Date Taken:
|08.27.2025
|Date Posted:
|09.03.2025 14:58
|Category:
|PSA
|Location:
|FORT CARSON, COLORADO, US
