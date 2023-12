Welcome to Vicenza

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



This video shows many services and things to know when being stationed in the Vicenza Military Community.

This video highlights many of the things you need to know about getting assigned to Vicenza, Italy. See the below numbers/emails/websites for contact info and more.

PCS Guide:

https://home.army.mil/italy/index.php...



Total Army Sponsorship Program (TASP):

Email: usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.army-sponsorship@army.mil

DSN: 314-646-2575 COMM: +39-0444-71-2575



Soggiorno Office:

Email: usarmy.italy.id-europe.mbx.Soggiorno-office-mailbox@army.mil

DSN: 314-646-5139/5138 COMM: +39-0444-71-5139/5138



Marco Polo Airport Liaison:

Email: usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.usag-italy-marco-polo-airport-li@army.mil

COMM: +39-041-260-6554



CPF In-processing section:

Email: usarmy.italy.id-europe.mbx.cpf-in-processing-mailbox@army.mil

DSN: 314-646-5132/5133 COMM: +39-0444-71-5132/5133



Vehicle Shipping:

https://www.pcsmypov.com/



Housing Office:

Email: usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.housing-division@army.mil

DSN: 314-646-2725/2726/2730 COMM: +39-0444-71-2725/2726/2730



Army Community Service:

Email: usarmy.usag-italy.id-europe.list.fmwr-vmc-acs@mail.mil

DSN 646-5800 COMM: +39 0444-71-5800

Facebook: USAGItalyACS

Instagram: usag.italy.acs



Child & Youth Services Parent Central Services:

Email: usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.fmwr-vmc-pcs@army.mil

DSN: 314-646-5820/5821 COMM: +39-0444-71-5820/5821



Child & Youth Services (general inquiries):

Email: usarmy.vicenza.imcom-europe.mbx.cyss-info@army.mil

DSN: 314-646-5820/5821 COMM: +39-0444-71-5820/5821



US Army Health Clinic Vicenza:

https://mhs-europe.tricare.mil/Vicenza



Army Wellness Coordinator and resources:

https://home.army.mil/italy/applicati...



USDA Pet Travel from the U.S. to Italy - Requirements:

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-...



Italian Ministry of Health:

https://www.salute.gov.it/portale/can...



Vicenza Veterinary Treatment Facility:

Email: usarmy.usag-italy.medcom-ph-e.list.vtf-vicenza@health.mil

COMM: +39 (0)444-61-9160 DSN: 314-636-9160

https://mrc-europe.army.mil/Public-He...



Driving in Italy:

https://home.army.mil/italy/index.php...



Job Opportunities:

https://www.usajobs.gov/Search/Result...



The Garrison Outlook (TGO)

https://www.army.mil/italy

https://www.facebook.com/VMCItaly/

https://www.instagram.com/usag_italy/

https://home.army.mil/italy/





/ @usagitaly



USO:

Email: info.vicenza@uso.org COMM: +39-0444-71-4775

https://italy.uso.org/uso-vicenza

https://www.facebook.com/vicenzauso

https://www.instagram.com/usovicenza/



MWR (Morale Welfare and Recreation:

Email: usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.fmwr-marketing@army.mil

https://italy.armymwr.com/

https://www.facebook.com/VicenzaMWR/

https://www.instagram.com/mwrvicenza/



BOSS (Better Opportunities for Single Service members):

https://www.instagram.com/boss.vicenza/

American Forces Network Vicenza 105.3 FM:

https://www.facebook.com/AFNVicenza

https://www.instagram.com/afnvicenza



Units:

207th MI Brigade-Theater:

https://www.instagram.com/207mibde/

Southern European Task Force-Africa:

https://www.instagram.com/setaf_africa/



173rd Airborne Brigade:

https://www.instagram.com/173rdabnbde/

Stars and Stripes:

https://europe.stripes.com/

https://www.facebook.com/StripesEurope/

https://www.instagram.com/starsandstr...



DoDEA:

www.facebook.com/DoDEAEurope

https://www.dodea.edu/europe/south/