News You Can Use - Maritime Space Officer

For officers interested in being a part of the new Maritime Space Officer community, tune in to this News You Can Use!

For more info, go to:

https://www.mynavyhr.navy.mil/Career-Management/Community-Management/Officer/Active-OCM/Restricted-Line/Maritime-Space-Officer/fbclid/IwAR37GgoMUnyDboZK1zDXxulTG0O8ROHRqhx7xRAUAUWscVSAQ5IW2X5WHGA/