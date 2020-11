video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/771488" width="640" height="360" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Commander’s Update - Fort Wainwright’s current operations, future Family and Morale, Welfare and Recreation facility openings and encourage those who have of not seen the U.S. Army Alaska’s COVID Update to watch for the latest updates pertaining to Soldiers and Families, at https://www.facebook.com/106661182698078/posts/3708271035870390/?vh=e&extid=0