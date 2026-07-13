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    Keris Strike 26: Helicopter Insertion Training

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    KOTA BELUD, SABAH, MALAYSIA

    07.18.2026

    Video by Sgt. 1st Class John Carkeet IV 

    204th Public Affairs Detachment

    U.S Army Infantrymen with Bravo Company, 1st Battalion, 179th Infantry Regiment, 45th Infantry Brigade Combat Team, Oklahoma Army National Guard, rehearse boarding and dismounting a UH-60 Black Hawk during a helicopter insertion and extraction training as part of Exercise Keris Strike near Kota Belud, Malaysia, July 18, 2026. Keris Strike 26 provides realistic training that develops combat-ready, U.S. Army forces capable of operating alongside Australian and Malaysian partners in complex operational environments. (U.S. Army video B-roll by Spc. Williance Jean, 204th Public Affairs Detachment)

    #kerisstrike26

    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.18.2026
    Date Posted: 07.20.2026 04:18
    Category: B-Roll
    Video ID: 1015247
    VIRIN: 260719-A-DB402-3726
    Filename: DOD_111849781
    Length: 00:00:54
    Location: KOTA BELUD, SABAH, MY

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    This work, Keris Strike 26: Helicopter Insertion Training, by SFC John Carkeet IV, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    helicopter insertion
    Oklahoma Army National Guard
    UH-60 Blackhawk
    #kerisstrike26
    Keris Strike 26

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