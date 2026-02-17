Tinker celebrates graduates of Airman Leadership School

Forty-Eight Airmen graduated from the Tinker Airman Leadership School during a graduation ceremony held here Feb. 6, 2026. ALS is a six-week professional development course designed to prepare new staff sergeants and senior airmen for positions of greater responsibility by strengthening their ability to lead, follow, and manage junior airmen as first line supervisors. Tinker Air Force Base is home to one of the 68 active-duty ALS schools and one Air National Guard school globally, managed by their respective major command. Airman Leadership School is the first of three in-residence courses required for enlisted Airmen and a requirement for promotion to staff sergeant. The other in-residence courses are the Noncommissioned Officer Academy and the Senior Noncommissioned Officer Academy, which are prerequisites for promotion to master sergeant and senior master sergeant, respectively.
First Sergeant’s Excellence Award Senior Airman David Swenson, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Sharp Image Award Senior Airman Da’Ja Thomas, 72nd Healthcare Operations Squadron Distinguished Graduates Senior Airman Bethany Peoples, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Michael Herniak, 960th Airborne Air Control Squadron Staff Sergeant Jaedan Delzotti, 752nd Operations Support Squadron Senior Airman Ryan Vierra, 76th Aircraft Maintenance Group John L. Levitow Award Senior Airman Roven Azarcon, 964th Airborne Air Control Squadron Academic Achievement Award Senior Airman Ryan Vierra, 76th Aircraft Maintenance Group Leadership Award Senior Airman Mary Leonard, 552nd Operations Support Squadron
Graduates of Class 26-B Alpha Flight Graduates Instructed by Staff Sgt. Ariel Luning: Senior Airman Marvin Acuna, 522nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Roven Azarcon, 964th Airborne Air Control Squadron Senior Airman Kyle Cooper, 522nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Amanda Delker, 522nd Aircraft Maintenance Squadron Staff Sgt. Jaedan Delzotti, 752nd Operations Support Squadron Senior Airman Jessica Duch, 115th Fighter Wing Senior Airman Avant Dula-Klontz, 72nd Comptroller Squadron Senior Airman Jose Galvan, 76th Propulsion Maintenance Group Senior Airman Michael Gutherless, 960th Airborne Air Control Squadron Senior Airman Erika Hawkins, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Mary Leonard, 552nd Operations Support Squadron Senior Airman Daniel Lugo-Estrada, 960th Airborne Air Control Squadron Senior Airman Donovan Macon, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Caeleb Miller, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Jay Pruitt, 513th Maintenance Squadron Senior Airman Matthew Weiner, 72nd Security Forces Squadron
Bravo Flight Graduates Instructed by Tech. Sgt. Samantha Banno: Senior Airman Kaitlyn Anderson, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Hadden Bush, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Cody Harbin, 964th Airborne Air Control Squadron Senior Airman David Hicks, 552nd Training Support Squadron Senior Airman Hannah Isidro-Zamorano, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Anthony Johnson, 552nd Operations Support Squadron Staff Sgt. Angel Navarro, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Friedrich Ordonez-Paul, 552nd Logistics Support Squadron Senior Airman Bethany Peoples, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Lawson Richard, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Mason Riordan, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Roberto Rivera, 72nd Force Support Squadron Senior Airman Anthony Sifuentes, 140th Logistics Readiness Squadron Senior Airman Damien Valenzuela, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Ryan Vierra, 76th Aircraft Maintenance Group Senior Airman Nikka Wright, 552nd Aircraft Maintenance Squadron
Charlie Flight Graduates Instructed by Staff Sgt. Jose Resendiz: Senior Airman Noah Baiza, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Jacob Beebe, 960th Airborne Air Control Squadron Senior Airman Ian Benoit, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Robert Desimone, 552nd Operations Support Squadron Senior Airman Casey Green, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Makayla Haggerty-Smalls, 964th Airborne Air Control Squadron Senior Airman Michael Herniak, 960th Airborne Air Control Squadron Staff Sgt. Patrick Lewis, 552nd Maintenance Squadron Senior Airman Caleb Morrison, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Malik Nathan, 72nd Comptroller Squadron Senior Airman Gabriel Perez-Rodriguez, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman James Puglia, 552nd Maintenance Squadron Senior Airman David Swenson, 552nd Aircraft Maintenance Squadron Senior Airman Da’ja Thomas, 72nd Healthcare Operations Squadron Senior Airman Seth Vreeland, 72nd Security Forces Squadron Senior Airman Cory Whatley, 552nd Aircraft Maintenance Squadron
This work, Tinker celebrates graduates of Airman Leadership School, by Paul Shirk, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.