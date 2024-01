USAG Benelux Spotlight: Cédric Reygaerts

[Editor’s Note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on Cédric Reygaerts, fire inspector for U.S. Army Garrison Benelux, who has found a way to merge his work life and personal life together to achieve one mission – taking care of others.]



CHIEVRES, Belgium – Reygaerts, fire inspector for USAG Benelux, whether on the job or volunteering in the community has countless years of experience helping others.



Before his career as a host nation employee, Reygaerts worked as a volunteer firefighter and paramedic in the local Belgian community.



“Since I was 20 years old, I was doing firefighting,” said Reygaerts. “With the system of on call I wouldn’t be available [while at work] so I had to stop.”



After 20 years of volunteering as a firefighter in the Belgian community and 12 years as a paramedic, Reygaerts took his skills to USAG Benelux.



"In the job you learn that you don’t do it for the money, you do it, in fact, for the people,” said Reygaerts.



Helping people is still what he finds himself doing at the garrison. Whether he’s teaching young children at SHAPE International School about fire prevention techniques or working closely with the Corps of Engineers and the local Zaventem fire chief on future developments at Sterrebeek Annex in Brussels, he’s helping to take care of us in the Benelux.



Because of his unique background in the local community, Reygaerts finds himself heavily involved in the training of local firefighters now.



“I go to all the special events. I help them with meetings and special cases. I like to see how we can update our procedures.”



Working for the U.S. Army has also helped him expand the expertise that he can share with others.



“We always take the most stringent regulation,” said Reygaerts. “On USAG we work with Belgian regulations, Army regulations, and U.S. regulations.”



Because of this unique skill set he’s highly sought after as an expert in his field.



Reygaerts works regularly with the U.S. Air Force on Chièvres Air Base helping with firefighter trainings and cross-cultural engagements where the local Belgian fire departments are brought on base. His hope for the future is to include more coordination with host nation fire departments.



“Sometimes I ask host nation [fire] to come by and do a combined exercise,” said Reygaerts. “It helps because they have their own intervention techniques, and we have our own; we learn from each other.”



Although his day-to-day tasks can change in an instant if an emergency were to arise, Reygaerts will always be found lending a helping hand in the Benelux community.



This Spotlight series will continue to tell the stories of our workforce in and around the Benelux. We are the Army’s home - we are IMCOM.



USAG Benelux Spotlight: Cédric Reygaerts



Note de la rédaction : Dans cette série, nous mettons en lumière notre personnel au sein de et autour du Benelux. Ce Spotlight est consacré à Cédric Reygaerts, inspecteur en incendie pour l'US Army Garrison Benelux, qui a trouvé le moyen de fusionner sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour accomplir une seule et même mission : prendre soin des autres.



CHIEVRES, Belgique - Reygaerts, inspecteur des incendies pour l'USAG Benelux, a passé d'innombrables années à aider les autres, que ce soit dans le cadre de son travail ou de son bénévolat au sein de la communauté.



Avant sa carrière en tant qu'employé de la nation hôte, Reygaerts a travaillé comme pompier volontaire et ambulancier dans la communauté belge locale.



"Depuis l'âge de 20 ans, je lutte contre les incendies", a déclaré M. Reygaerts. "Avec le système de garde, je n'étais pas disponible [quand j’étais au travail] et j'ai donc dû arrêter.



Après 20 ans de volontariat en tant que pompier dans la communauté belge et 12 ans en tant qu'auxiliaire médical, Reygaerts a apporté ses compétences à l'USAG Benelux.



"Dans ce travail, on apprend qu'on ne fait pas ça pour l'argent, mais pour les gens", a déclaré Reygaerts.



Et il continue à aider les gens à la garnison. En enseignant les techniques de prévention d’incendie aux jeunes enfants de l'école internationale du SHAPE ou en travaillant en étroite collaboration avec le Corps of Engineers et le chef des pompiers de Zaventem au sujet des développements futurs de l'annexe de Sterrebeek à Bruxelles, il contribue à prendre soin de nous au Benelux.



En raison de son expérience unique au sein de la communauté locale, M. Reygaerts est aujourd'hui très impliqué dans la formation des pompiers locaux.



"Je participe à tous les événements spéciaux. Je les aide pour les réunions et les cas particuliers. J'aime voir comment nous pouvons mettre à jour nos procédures".



Le fait de travailler pour l'armée américaine l'a également aidé à élargir l'expertise qu'il peut partager avec d'autres.



"Nous adoptons toujours la réglementation la plus stricte", explique M. Reygaerts. "Au sein de l'USAG, nous travaillons avec les règlements belges, les règlements de l'armée et les règlements américains.



Grâce à cet ensemble de compétences uniques, il est souvent sollicité en tant qu'expert dans son domaine.



Reygaerts travaille régulièrement avec la force aérienne américaine sur la base aérienne de Chièvres, où il participe à des formations de pompiers et à des engagements interculturels dans le cadre desquels les services de pompiers belges locaux sont amenés à se rendre sur la base. Il espère qu'à l'avenir, la coordination avec les services d'incendie des pays d'accueil s'intensifiera.



"Parfois, je demande aux pompiers du pays hôte de venir et de faire un exercice combiné", a déclaré M. Reygaerts. "C'est utile parce qu'ils ont leurs propres techniques d'intervention et que nous avons les nôtres ; nous apprenons ainsi les uns des autres.



Bien qu’en cas d’urgence, ses tâches quotidiennes puissent changer en un instant, Reygaerts sera répondra toujours présent pour prêter main-forte à la communauté du Benelux.



Cette série Spotlight continuera à raconter l'histoire de notre personnel dans et autour du Benelux. Nous sommes la maison de l'armée - nous sommes IMCOM.



USAG Benelux Spotlight: Cédric Reygaerts



[Notitie van de redactie: In deze serie schijnen we een licht op onze werknemers in en rond de Benelux. Deze Spotlight gaat over Cédric Reygaerts, brandweerinspecteur voor USAG Benelux-Brunssum, die een manier heeft gevonden om zijn werk en privéleven samen te voegen om één missie te bereiken - zorgen voor anderen.]



CHIEVRES, België – Reygaerts, brandweerinspecteur voor USAG Benelux, heeft talloze jaren ervaring in het helpen van anderen, tijdens zijn werk evenals vrijwilliger in de gemeenschap.



Voor zijn carrière als plaatselijke medewerker bij de USAG Benelux werkte Reygaerts als vrijwilliger bij de brandweer en als paramedicus in de lokale Belgische gemeenschap.



"Sinds ik 20 jaar oud was, deed ik aan brandbestrijding," zei Reygaerts. "Met het systeem van oproepbaarheid zou ik niet beschikbaar zijn [tijdens mijn werk], dus moest ik stoppen."



Na 20 jaar vrijwilligerswerk als brandweerman in de Belgische gemeenschap en 12 jaar als paramedicus, bracht Reygaerts zijn vaardigheden naar de USAG Benelux.



"In dit werk leer je dat je het niet voor het geld doet, maar in feite voor de mensen," zei Reygaerts.



Mensen helpen is nog steeds wat hij doet in het garnizoen. Of hij nu les geeft aan jonge kinderen op de SHAPE International School over brandpreventietechnieken of nauw samenwerkt met het Korps Ingenieurs en de plaatselijke brandweercommandant van Zaventem over de toekomstige ontwikkelingen van het Sterrebeek Annex in Brussel, hij helpt mee om voor ons in de Benelux te zorgen.



Door zijn unieke achtergrond in de lokale gemeenschap is Reygaerts nu nauw betrokken bij de opleiding van lokale brandweerlieden.



"Ik ga naar alle speciale evenementen. Ik help ze met vergaderingen en speciale gevallen. Ik vind het leuk om te zien hoe we onze procedures kunnen bijwerken."



Zijn werk voor het Amerikaanse leger heeft hem ook geholpen om de expertise die hij met anderen kan delen, uit te breiden.



"We nemen altijd de strengste regelgeving," zei Reygaerts. "Bij USAG werken we met Belgische voorschriften, legervoorschriften en Amerikaanse voorschriften."



Door deze unieke vaardigheden is hij een veelgevraagd expert in zijn vakgebied.



Reygaerts werkt regelmatig samen met de Amerikaanse luchtmacht op Chièvres Air Base om te helpen met brandweertrainingen en interculturele afspraken waarbij de lokale Belgische brandweerkorpsen op de basis worden gebracht. Hij hoopt voor de toekomst op meer coördinatie met de brandweerkorpsen van de gastlanden.



"Soms vraag ik de lokale brandweer om langs te komen en een gecombineerde oefening te doen," zei Reygaerts. "Het helpt omdat zij hun eigen interventietechnieken hebben en wij de onze; we leren van elkaar."



Hoewel zijn dagelijkse taken in een oogwenk kunnen veranderen als er zich een noodgeval voordoet, zal Reygaerts altijd te vinden zijn om een helpende hand te bieden in de Benelux-gemeenschap.



Deze nieuwe Spotlight-serie blijft de verhalen vertellen van onze medewerkers in en rondom de Benelux. Wij zijn het thuis van het leger, wij zijn IMCOM.



USAG Benelux Rampenlicht: Cédric Reygaerts



[Anmerkung der Redaktuerin: In dieser Serie beleuchten wir unsere Belegschaft in und um die Benelux-Länder. Dieses Rampenlicht ist auf Cédric Reygaerts, Brandinspektor der USAG Benelux, der einen Weg gefunden hat, sein Berufs- und Privatleben miteinander zu verbinden, um eine Mission zu erfüllen – sich um andere zu kümmern.]



CHIEVRES, Belgien – Reygaerts, Brandinspektor für USAG Benelux, hat unzählige Jahre Erfahrung anderen zu helfen, entweder beim Arbeitsplatz oder ehrenamtlich in der Gemeinde.



Vor seiner Karriere als Mitarbeiter des Gastlandes arbeitete Reygaerts als freiwilliger Feuerwehrmann und Sanitäter in der örtlichen belgischen Gemeinde.



„Seit ich 20 Jahre alt war, bin ich Feuerwehrmann“, sagte Reygaerts. „Mit dem System der Rufbereitschaft wäre ich [während der Arbeit] nicht erreichbar, also musste ich aufhören.“



Nach 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Feuerwehrmann in der belgischen Gemeinde und 12 Jahren als Sanitäter, brachte Reygaerts seine Fähigkeiten zur USAG Benelux.



„Im Job lernt man, dass man es nicht wegen des Geldes tut, sondern tatsächlich für die Menschen“, sagte Reygaerts.



Menschen zu helfen ist immer noch das, was er in der Garnison tut.



Egal ob er kleinen Kindern an der SHAPE International School Brandschutztechniken beibringt oder eng mit dem Corps of Engineers und dem örtlichen Feuerwehrchef von Zaventem an zukünftigen Entwicklungen im Sterrebeek-Nebengebäude in Brüssel zusammenarbeitet – er kümmert sich um uns in den Benelux-Ländern.



Aufgrund seines einzigartigen Hintergrunds in der örtlichen Gemeinde, ist Reygaerts mit der Ausbildung örtlichen Feuerwehrleuten stark verwickelt.



„Ich nehme an alle besondereVeranstaltungen teil. Ich helfe ihnen bei Besprechungen und Sonderfällen. Ich mag zu sehen, wie wir unsere Verfahren aktualisieren können.“



Die Arbeit für die US-Armee hat ihm auch dabei geholfen, sein Fachwissen zu erweitern, das er mit anderen teilen kann.



„Wir halten uns immer an die strengsten Vorschriften“, sagte Reygaerts. „Bei USAG arbeiten wir mit belgischen Vorschriften, Armeevorschriften und US-amerikanischen Vorschriften.“



Aufgrund dieser einzigartigen Fähigkeiten ist er als Experte auf seinem Gebiet äußerst gefragt.



Reygaerts arbeitet regelmäßig mit der US-Luftwaffe auf dem Luftwaffenstützpunkt Chièvres zusammen. Er hilft bei Feuerwehrschulungen und interkulturellen Engagements, bei denen die örtlichen belgischen Feuerwehren auf dem Stützpunkt eingeladen sind.



Für die Zukunft hofft er auf eine stärkere Koordinierung mit den Feuerwehren des Gastlandes.



„Manchmal bitte ich das Gastgeberland [Feuerwehr], vorbeizukommen und eine gemeinsame Übung durchzuführen“, sagte Reygaerts. „Es hilft, weil sie ihre eigenen Interventionstechniken haben und wir unsere eigenen haben; wir lernen voneinander.“



Obwohl seine täglichen Aufgaben im Notfall augenblicklich ändern können, ist Reygaerts in der Benelux-Gemeinschaft immer hilfsbereit zu finden.



Diese Rampenlight-Reihe wird weiterhin die Geschichten unserer Belegschaft in und um die Benelux-Länder erzählen. Wir sind die Heimat der Armee – wir sind IMCOM.

