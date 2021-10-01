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    Fort Harrison Montana Soldiers Conduct Non-lethal Weapons Training

    BILLINGS, MT, UNITED STATES

    01.10.2021

    Story by Sgt. 1st Class Thomas Pembroke 

    Montana National Guard Public Affairs Office

    SOLDIERS FROM DET 2, 484TH MILITARY POLICE COMPANY, BECAME QUALIFIED TO USE NON-LETHAL WEAPONS THIS WEEKEND, AT THE BILLINGS ARMED FORCES RESERVE CENTER. SERGEANT FIRST CLASS WILLIAM ROUTZAHN SAYS THE TRAINING INVOLVES EXPOSING THE SOLDIERS TO TASERS AND OC SPRAY.

    FOR SOME SOLDIERS, THIS ISN’T THEIR FIRST TIME THROUGH THIS TYPE OF TRAINING. AS A TROOPER FOR THE MONTANA HIGHWAY PATROL, SGT BARB ARMSTRONG IS ABLE TO USE HER CIVILIAN LAW ENFORCEMENT KNOWLEDGE TO HELP TRAIN OTHER SOLDIERS.

    SGT ARMSTRONG SAYS SHE JOINED THE NATIONAL GUARD TO FULFILL A LIFELONG DESIRE TO SERVE AND TO BE A PART OF SOMETHING BIGGER THAN HERSELF.

    REPORTING FROM BILLINGS MONTANA, I’M ARMY SERGEANT FIRST CLASS TOM PEMBROKE.

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    NEWS INFO

    Date Taken: 01.10.2021
    Date Posted: 02.07.2021 13:19
    Story ID: 388557
    Location: BILLINGS, MT, US 
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    This work, Fort Harrison Montana Soldiers Conduct Non-lethal Weapons Training, by SFC Thomas Pembroke, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Montana Army National Guard
    Train the Force
    Det 2 484 Military Police

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