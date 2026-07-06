(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Digital Visual Information Distribution System Logo

    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26 [Image 2 of 5]

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26

    SLUNJ, HR, CROATIA

    06.28.2026

    Photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh 

    Minnesota National Guard

    Minnesota National Guard service members join Croatian Armed Forces and nine other countries for Exercise Combat Power 26, June 23rd through July 1st, 2026 in Croatia. Exercise Combat Power is designed to bring partners together to conduct joint operations in land, air, and sea domains. Minnesota and Croatia have been united through the National Guard Bureau's State Partnership Program for 30 years. (Minnesota National Guard photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh)

    Pripadnici Nacionalne garde Minnesote sudjeluju zajedno s Oružanim snagama Republike Hrvatske i oružanim snagama još devet država u vojnoj vježbi „Borbena moć 26”, koja se održava u Hrvatskoj od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. godine. Vježba „Borbena moć 26” osmišljena je kako bi unaprijedila interoperabilnost i zajedničko djelovanje partnerskih zemalja u provedbi operacija na kopnu, u zraku, na moru i u kibernetičkom prostoru. Minnesota i Hrvatska već 30 godina njeguju partnerstvo kroz Program državnog partnerstva Ureda Nacionalne garde. (Fotografija: Nacionalna garda Minnesote / narednica Mahsima Alkamooneh.)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 06.28.2026
    Date Posted: 07.06.2026 11:37
    Photo ID: 9794837
    VIRIN: 260628-Z-DY230-1058
    Resolution: 8192x5464
    Size: 21.04 MB
    Location: SLUNJ, HR, HR
    Web Views: 2
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26 [Image 5 of 5], by SSG Mahsima Alkamooneh, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    GALLERY

    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26
    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    M2A2 Bradley fighting vehicle
    National Guard
    Minnesota National Guard
    Croatia
    Hrvatska
    Combat Power 26

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download
  •   Validate Your Account to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Photo
  •   Download Gallery
  •   Add to My Albums
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Photo
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Photo
  •   Add Gallery to Playlist
  •   Distribute Gallery