VAIHINGEN AN DER ENZ, Germany – Two US Army Combat Medics assigned to US Army Medical Department Activity Bavaria participated in Emergency Room focused training alongside German Army Special Operations medics at the RKH Simulation Center in Vaihingen an der Enz, Germany June 8 - 12.
Taking part in the intense weeklong training was Sgt. 1st Class Byron Taylor and Staff Sgt. Caleb Scibbe. Both Soldiers are 68W Combat Medics - Scibbe is assigned to the US Army Health Clinic Ansbach and Taylor is assigned to US Army Health Clinic Stuttgart. (Courtesy Photo Bundeswehr)
|Date Taken:
|06.08.2026
|Date Posted:
|06.17.2026 09:28
|Photo ID:
|9755776
|VIRIN:
|260609-A-YV790-8446
|Resolution:
|3000x3805
|Size:
|2.69 MB
|Location:
|DE
|Web Views:
|3
|Downloads:
|0
This work, US Army Medical Department Activity Bavaria Soldiers train with Bundeswehr Special Operations Medics on Emergency Medicine skills, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
US Army Medical Department Activity Bavaria Soldiers train with Bundeswehr Special Operations Medics on Emergency Medicine skills
No keywords found.