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    US Army Medical Department Activity Bavaria Soldiers train with Bundeswehr Special Operations Medics on Emergency Medicine skills

    Issued by: on
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    US Army Medical Department Activity Bavaria Soldiers train with Bundeswehr Special Operations Medics on Emergency Medicine skills

    GERMANY

    06.08.2026

    Courtesy Photo

    Medical Readiness Command, Europe

    VAIHINGEN AN DER ENZ, Germany – Two US Army Combat Medics assigned to US Army Medical Department Activity Bavaria participated in Emergency Room focused training alongside German Army Special Operations medics at the RKH Simulation Center in Vaihingen an der Enz, Germany June 8 - 12.
    Taking part in the intense weeklong training was Sgt. 1st Class Byron Taylor and Staff Sgt. Caleb Scibbe. Both Soldiers are 68W Combat Medics - Scibbe is assigned to the US Army Health Clinic Ansbach and Taylor is assigned to US Army Health Clinic Stuttgart. (Courtesy Photo Bundeswehr)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 06.08.2026
    Date Posted: 06.17.2026 09:24
    Photo ID: 9755773
    VIRIN: 260609-A-YV790-7245
    Resolution: 3000x3081
    Size: 2.3 MB
    Location: DE
    Web Views: 6
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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    StrongerTogether
    ArmyMedicine

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