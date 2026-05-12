    3-2 GSAB Conducts Degraded Visual Environment Training

    3-2 GSAB Conducts Degraded Visual Environment Training

    SOUTH KOREA

    05.05.2026

    Courtesy Photo

    2nd Combat Aviation Brigade

    U.S. Army Soldiers assigned to 3rd Battalion, 2nd Aviation Regiment, 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK–U.S. Combined Division, conduct degraded visual environment (DVE) training at Twin Bridges Training Area, South Korea, May 6, 2026. The training prepares aircrews to safely operate aircraft in limited visibility and challenging conditions while maintaining readiness across the Korean Peninsula. (U.S. Army photo)

    Date Taken: 05.05.2026
    Date Posted: 05.17.2026 22:15
    Photo ID: 9689605
    VIRIN: 260506-O-A1106-1202
    Resolution: 6000x4000
    Size: 4.53 MB
    Location: KR
    Web Views: 4
    Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 3-2 GSAB Conducts Degraded Visual Environment Training [Image 4 of 4], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    2ID
    2CAB
    EighthArmy
    U.S. Army

