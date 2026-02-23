(e.g. yourname@email.com)

    USS Abraham Lincoln supports Operation Epic Fury [Image 11 of 12]

    USS Abraham Lincoln supports Operation Epic Fury

    (UNDISCLOSED LOCATION)

    02.28.2026

    U.S. Central Command Public Affairs           

    Two F-35C Lightning IIs, attached to Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314, fly over Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Operation Epic Fury, Feb. 28, 2026. (U.S. Navy photo)

    Date Taken: 02.28.2026
    Date Posted: 03.01.2026 12:44
    Photo ID: 9542783
    VIRIN: 260228-D-D0477-9582
    Resolution: 4086x2724
    Size: 603.04 KB
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)
    Web Views: 6
    Downloads: 3

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, USS Abraham Lincoln supports Operation Epic Fury [Image 12 of 12], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

