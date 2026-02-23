An F-35C Lightning II, attached to Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314, launches from the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Operation Epic Fury, Feb. 28, 2026. (U.S. Navy photo)
This work, U.S. Forces Launch Operation Epic Fury [Image 2 of 2], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.