2CAB Conducts Aviation Maintenance

U.S. Army Soldiers assigned to the 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK–U.S. Combined Division conduct aviation maintenance on CH-47 Chinooks in support of operational readiness across the Korean Peninsula. From detailed inspections to critical repairs, aviation mechanics play a vital role in ensuring each aircraft remains mission-ready to provide lift capability and support combat operations. (U.S. Army photo by KCpl. GeonWoo Park)
