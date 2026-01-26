(e.g. yourname@email.com)

    2CAB Conducts Aviation Maintenance [Image 5 of 6]

    2CAB Conducts Aviation Maintenance

    SOUTH KOREA

    09.11.2025

    Courtesy Photo

    2nd Combat Aviation Brigade

    U.S. Army Soldiers assigned to the 2nd Combat Aviation Brigade, 2d Infantry Division/ROK–U.S. Combined Division conduct aviation maintenance on CH-47 Chinooks in support of operational readiness across the Korean Peninsula. From detailed inspections to critical repairs, aviation mechanics play a vital role in ensuring each aircraft remains mission-ready to provide lift capability and support combat operations. (U.S. Army photo by KCpl. GeonWoo Park)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 09.11.2025
    Date Posted: 01.29.2026 20:51
    Photo ID: 9499369
    VIRIN: 260113-O-A1109-1006
    Resolution: 2889x1926
    Size: 1.53 MB
    Location: KR
    Web Views: 2
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 2CAB Conducts Aviation Maintenance [Image 6 of 6], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    TAGS

    2ID
    U.S.Army
    2CAB
    EighthArmy

